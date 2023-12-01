Путин хочет увеличить число солдат в российской армии на 15%

Глава Кремля указом увеличил штатную численность российских военнослужащих до 1,32 млн человек на фоне "роста угроз" для страны.

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Оставшимся сотням жителям украинской Авдеевки приходится выживать в "апокалиптических условиях" на фоне интенсивных атак россиян.

По данным местной полиции, армия РФ усилила наступление на жилой сектор небольшого пригорода Донецка, где до войны жили 30 тысяч человек.

Экипажи "Белый ангел" оказывают помощь пострадавшим от постоянных авиаударов.

Эвакуации ведутся и в Купянске Харьковской области, откуда были вывезены почти 500 детей с родителями.

"Для безопасности детей мы выбрали маршрут через Боровую, чтобы перебраться на левый берег Оскола, потому что перевозить их через переправы было опасно", – говорит Олег Иванов из Гуманитарного координационного центра.

Путин хочет отправить служить больше россиян

В пятницу глава Кремля подписал указ об увеличении штатной численности вооружённых сил на 170 тысяч человек. В Минобороны объяснили эту меру "ростом угроз" для России, добавив, что увеличение будет происходить "поэтапно" за счёт контрактников.

Сергей Шойгу также заявил, что ВСУ потеряли в ходе шестимесячного контрнаступления "более 125 тыс. человек".

Британское военное ведомство на днях заявило о рекордных потерях россиян под Авдеевкой.