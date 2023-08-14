ЦБ РФ проведет внеочередное заседание после падения курса рубля

В понедельник 14 августа курс российской валюты заметно снизился по отношению к евро и доллару США. Курс доллара на Мосбирже превысил 100 рублей впервые с марта 2022 года.

Центральный банк России назначил внеочередное заседание совета директоров по вопросу ключевой ставки на фоне ослабления рубля.

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Курс доллара к середине дня 14 августа превысил 101 рубль на торгах на Московской бирже. Это произошло впервые с марта 2022 года. Евро также вырос на торгах и достиг отметки в 111 рублей.

Заседание совета директоров пройдет во вторник 15 августа. Курс евро и доллара слегка снизился после анонса ЦБ.

"Слабый рубль осложняет структурную перестройку экономики и негативно влияет на реальные доходы населения. В интересах российской экономики - сильный рубль", - сказал помощник президента РФ Максим Орешкин.

Он назвал основной причиной ослабления рубля и ускорения инфляции мягкую денежно-кредитную политику, отметив, что у Банка России есть все необходимые инструменты для нормализации ситуации в ближайшее время.

На прошлой неделе Росстат объявил, что, по предварительным оценкам, во втором квартале 2023 года экономика России выросла на 4,9% по сравнению с тем же периодом 2022 года (после снижения на 1,8% в первом квартале). Это первый рост за последние 12 месяцев.

По мнению некоторых экспертов, в значительной степени экономический подъем искусственно стимулируется государственными расходами на войну в Украине.

Курс евро на 15 августа, установленный ЦБ РФ - 110,68 руб., курс доллара - 101,03.