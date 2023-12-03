Поддержка россиянами войны в Украине падает - опрос

По данным американского аналитического центра, Кремль обеспокоен тем, как недовольство войной может сказаться на президентских выборах 2024 года.

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Поддержка войны в Украине среди россиян достигла дна, согласно последнему опросу.

Независимый исследовательский проект «Хроники» обнаружил, что число респондентов, полностью поддерживающих вторжение, с февраля 2023 года сократилось почти вдвое.

Опрос показал, что число сторонников мира сейчас значительно превышает число сторонников войны, и больше россиян поддерживают вывод войск РФ из Украины, чем не поддерживают.

Обсуждая результаты исследования, Институт изучения войны (ISW) заявил в пятницу, что Кремль "скорее всего обеспокоен" тем, как изменение отношения к войне может повлиять на президентские выборы в России в 2024 году.

Американский аналитический центр утверждает, что Владимир Путин в своей предвыборной кампании будет делать акцент на "предполагаемой внутренней стабильности России и усилении критики Запада вместо того, чтобы сосредоточиться на войне".

Известно, что проведение опросов в авторитарных государствах, таких как Россия, сопряжено с многочисленными сложностями. Кремль объявил критику войны уголовным преступлением и тратит миллионы на провоенную пропаганду, а, значит, опросы могут не отражать реальных предпочтений населения.

АРХИВ - Мужчина на марше мира держит плакат с лозунгом "Русские против войны" возле оцепленного полицией Генерального консульства РФ в Германии 2/5/22. Frank Rumpenhorst/(c) Copyright 2022, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

Проект «Хроники», основанный российским оппозиционным политиком Алексеем Миняйло, утверждает, что их опросы дают точный срез общественного мнения.

Московская исследовательская группа задала 1199 взрослым жителям России ряд вопросов в ходе телефонного опроса, проведенного в период с 17 по 22 октября.

Согласно результатам опроса, число основных сторонников войны - тех, кто выражает "последовательное" одобрение войны и хочет, чтобы вторжение продолжалось до тех пор, пока оно не достигнет своих целей, - снизилось с 22 % в феврале 2023 года до 12 % в октябре.

Опрос "Хроник" показал, что 40% россиян поддерживают вывод войск из Украины без достижения целей войны. Это число остается неизменным на протяжении всего 2023 года.

Тридцать три процента выступают против выхода из Украины и хотят продолжения войны, хотя это число неуклонно снижается с 47 % в феврале до 39 % в июле.

Одной из причин снижения поддержки войны может быть то, что россияне все больше чувствуют себя ущемленными и видят более мрачное будущее в связи с последствиями вторжения, как показал отдельный опрос.

Опрос "Хроник" подтвердил это, обнаружив, что 44 % респондентов ощутили снижение семейного дохода.

На этой неделе Путин объявил о значительном увеличении военных расходов: в 2024 году на вооруженные силы будет направлено около 30 % бюджета страны.

Опрос также показал, как ситуация влияет на жизнь людей.

Более половины населения России (52 %) в последнее время сталкивались с тревогой или депрессией, в то время как в марте 2022 года эта цифра составляла около трети (32 %).

О негативном влиянии на психику чаще сообщали люди с низким уровнем доходов.