Обвал рубля: ключевая ставка стала двузначной

Российский Центробанк повысил ключевую ставку во второй раз за три недели.

Руководство России пытается поддержать падающий рубль и обуздать инфляцию: во вторник Центробанк внепланово поднял ключевую ставку на 350 базисных пунктов – с 8,5% до 12%.

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В заявлении регулятора говорится, что такое решение было принято "в целях ограничения рисков для ценовой стабильности".

Рубль слабеет на протяжении нескольких недель. Накануне биржевой курс доллара пробил отметку в 100 рублей, приблизившись к худшим значениям весны 2022 года.

Сразу же после объявления решения ЦБ курс доллара и евро перешёл к снижению, но вскоре тенденция роста возобновилась.

Среди причин нынешнего падения рубля – снижение экспортной выручки на фоне санкций, а также восстановление импорта и рост спроса на иностранную валюту.