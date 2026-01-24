Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
США атаковали еще одно судно наркоторговцев в Тихом океане: 2 человека погибли

США атаковали еще одно судно наркоторговцев 23 января 2026 года
США атаковали еще одно судно наркоторговцев 23 января 2026 года Авторское право  x.com @southcom
By Jesús Maturana
Южное командование США атаковало еще одно подозрительное судно в восточной части Тихого океана. Операция является частью плана "Южное копье", но эксперты сомневаются в ее законности с точки зрения международного права.

Вооруженные силы США нанесли новый удар по наркоторговцам, проведя рейд на судно, которое, по данным американской разведки, проходило через регулярные маршруты наркотрафика в восточной части Тихого океана.

Операция была осуществлена по указанию министра обороны Пита Хегсета и привела к гибели двух человек. Третий выжил и был обнаружен после того, как были задействованы протоколы поисково-спасательных работ Южного командования.

Командование опубликовало на своем аккаунте в сети X заявление, сопровождаемое аудиовизуальными материалами, в которых объясняется, что судном управляли "террористические организации", занимающиеся наркоторговлей.

Эти действия являются частью плана "Южно копье" - инициативы, увеличивающей военное присутствие США в водах Тихого океана и Карибского бассейна с заявленной целью перехвата маршрутов наркотрафика.

Вопрос о законности действий

Американская операция вновь подняла вопрос о международной законности подобных вмешательств. Аналитики и эксперты в области международного права отмечают, что эти атаки не сответствуют нормам, регулирующим применение силы в международных водах.

Критики отмечают, что без прямого разрешения пострадавших стран или четкого мандата международных органов такие действия представляют собой нарушение суверенитета и существующих договоров.

Несмотря на противоречия, администрация США утверждает, что подобные операции необходимы для борьбы с наркотрафиком и преступными организациями, действующими в регионе. Однако непрозрачность критериев, используемых для определения целей, и отсутствие международных механизмов надзора продолжают вызывать сомнения в соразмерности и легитимности этих военных операций в открытом море.

