Компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, предприняла первые шаги, чтобы помешать России использовать Starlink для управления атакующими Украину беспилотниками. Киев сообщил, что это уже принесло "реальные результаты".

Ранее с соответствующей просьбой к американской компании обратилось украинское министерство обороны.

Глава ведомства Михаил Фёдоров объяснил, что система спутникового интернета российским дронам проникать вглубь Украины и избегать перехвата.

"Российские беспилотники, оснащённые терминалами, сложно сбить. Они летают на малых высотах, устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы, управляются операторами в режиме реального времени даже на больших расстояниях", - пояснил Фёдоров.

"Благодаря первым шагам, предпринятым в последние дни, ни один украинский гражданин не был убит российскими беспилотниками, использующими Starlink - и это бесценно", - также заявил министр.

Маск, в свою очередь, написал на сайте X, что усилия SpaceX по пресечению "несанкционированного" использования Starlink Россией, приносят плоды.

"Дайте нам знать, если нужно сделать ещё что-то", - добавил миллиардер в комментарии под постом Фёдорова.

Как российская армия применяет Starlink

В феврале 2024 года в социальных сетях SpaceX заявила, что не продаёт и не поставляет Starlink в Россию и "не ведёт никаких дел с российским правительством или его военными".

Однако, по словам украинских военных и чиновников, Россия устанавливают системы Starlink на свои боевые беспилотники, чтобы наносить удары вглубь Украины.

Украинские официальные лица заявили, что они собрали доказательства "сотен" таких атак. Starlink позволяет российским операторам обходить системы РЭП Украины (радиоэлектронного подавления), которая выводит беспилотники из строя, глуша GPS и радиосигналы.

По словам советника Министерства обороны Украины Сергея Бескрестнова, именно российские беспилотники, управляемые Starlink, недавно атаковали пассажирский поезд в Харьковской области.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War (ISW) также заявил, что российские силы, похоже, всё больше полагаются на Starlink, чтобы увеличить дальность действия ударных БПЛА и одновременно повысить их устойчивость к украинским средствам РЭБ.

"Согласно сообщениям, радиус действия беспилотных летательных аппаратов Starlink BM-35 составляет 500 километров. Это означает, что большая часть Украины, вся Молдавия, а также часть Польши, Румынии и Литвы находятся в зоне действия этих беспилотников, если они запущены из России или оккупированных украинских районов", - считают в ISW.

Аналитический центр также сообщил, что по имеющимся данным, Россия начала применять ударные беспилотники дальнего радиуса действия "Шахед", оснащённые системой Starlink, с сентября 2024 года. Кроме того подразделение Минобороны РФ "Рубикон", специализирующееся на дронах, подкл.чило свои беспилотники "Молния" к Starlink в декабре 2025 года.

Последствия удара ВС РФ по пассажирскому поезду в Харьковской области, Украина, 27 января 2026 г. AP/Ukrainian Emergency Service via AP

Незаменимое средство связи для ВСУ

Маск включил сервис Starlink над Украиной в 2022 году, когда Киев обратился за помощью в первые дни полномасштабного вторжения России. С тех пор Украина получила более 50 000 терминалов Starlink.

Starlink обеспечивает связь украинским военным на передовой. Многие командиры предпочитают спутниковый интернет традиционной радиокоммуникации как более стабильное и надежёное средство связи.

На фоне новых сообщений о несанкционированном использовании Starlink российскими войсками министр обороны Украины объявил о проверке всех терминалов Starlink на территории страны.

"Правительство приняло постановление о введении "белого списка" для спутниковых терминалов Starlink. В ближайшее время на территории Украины будут работать только проверенные и зарегистрированные терминалы. Все остальные будут отключены", - заявил Фёдоров в понедельник, добавив, что этот процесс осуществляется "в сотрудничестве со SpaceX".

"Благодаря "белому списку" мы сохраняем стабильную связь для украинцев, укрепляем безопасность и лишаем врага технологических преимуществ. Это необходимый шаг правительства для сохранения жизни украинцев и наших энергетических объектов".

Украинский военнослужащий устанавливает спутниковую связь перед атакой беспилотников на окраине города Кременная, Украина, воскресенье, 20 августа 2023 года. AP Photo

Дипломатия на Х

До января Фёдоров занимал пост заместителя премьер-министра Украины и министра цифровой трансформации.

Он получил высокую оценку за реализацию стратегии "государство в смартфоне", призванной минимизировать бюрократические проволочки. С момента запуска приложения Diia в 2020 году ряд государственных услуг стал доступен на смартфонах граждан.

С начала полномасштабного вторжения России его ведомство принимает активное участие в разработке и производстве беспилотников, а также в реформах образования.

С его подачи были запущены совместные с Министерством обороны проекты по развитию инновационных военных технологий.

Федоров не раз обращался к Маску как публично, так и в частном порядке с начала войны.

В 2022 году Маск быстро ответил на запрос украинского чиновника о предоставлении интернет-терминалов Starlink постом на сайте X. Через два дня после начала полномасштабного вторжения России Фёдоров написал Маску с просьбой о помощи.

"Пока вы пытаетесь колонизировать Марс, Россия пытается оккупировать Украину. Пока ваши ракеты успешно приземляются из космоса, российские ракеты атакуют украинских граждан. Мы просим вас предоставить Украине станции Starlink и обратиться к здравомыслящим россиянам с призывом выступить против этого", - сказал Фёдоров.

Маск ответил через несколько часов: "Сервис Starlink теперь активен в Украине. Больше терминалов уже в пути".

После того, как Маск объявил о первых шагах по предотвращению использования российскими войсками Straklink для своих ударных беспилотников против Украины, связанные с Кремлём СМИ призвали Москву нацелить на спутники Маска в космосе ядерное оружие.

Согласно докладу AP от декабря 2025 года, Россия разрабатывает противоспутниковое оружие зонального действия, которое, предположительно, будет поражать космические спутники "облаками шрапнели".

Западная разведка считает, что цель этой готовящейся космической атаки Москвы - ограничить преимущество западных стран в космосе, в частности спутников Starlink, которые помогают Украине на поле боя.