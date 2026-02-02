Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В ФРГ арестованы подозреваемые по делу о незаконном экспорте в РФ товаров для производителей оружия

Рейд в Берлине в связи с подозрениями в нарушении Россией эмбарго
Рейд в Берлине в связи с подозрениями в нарушении Россией эмбарго Авторское право  Harald Tittel/dapd
Авторское право Harald Tittel/dapd
By Maja Kunert & Ирина Шелудкова
Конечными получателями экспортируемых товаров были по меньшей мере 24 производителя оружия в России, включенных в санкционный список. Следователи подозревают, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину они организовали около 16 000 поставок в Россию.

В Германии арестованы пятеро подозреваемых в экспорте товаров в РФ для военно-промышленного комплекса в обход санкций.

Аресты по запросу Федеральной прокуратуры были произведены в Любеке на севере Германии и в районе Херцогтум Лауэнбург.

Также одновременно прошли обыски в Любеке, Франкфурте-на-Майне, округе Нордвестмекленбург, Нюрнберге, округе Остхольштайн и других. Согласно заявлению прокуратуры, меры также направлены против еще пяти подозреваемых, которые находятся на свободе.

Задержаны двое граждан ФРГ, двое граждан России и Германии, один гражданин Украины и Германии.

В заявлении прокуратуры говорится, что гражданин РФ и Германии Никита С. является единственным акционером и управляющим директором торговой компании, расположенной в Любеке.

По данным следствия, по крайней мере с начала агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года он и другие обвиняемые неоднократно использовали компанию для тайного приобретения товаров для российской промышленности и их экспорта в Россию, а сеть закупок была организована российскими государственными органами. Конечными получателями экспортируемых товаров были по меньшей мере 24 производителя оружия в России, включенных в санкционный список.

"Чтобы скрыть эти сделки, подозреваемые использовали по крайней мере еще одну подставную компанию в Любеке, фиктивных клиентов как внутри, так и за пределами Европейского Союза, а также российскую компанию в качестве получателя, в которой Никита С. также занимает ответственную должность", - сообщает прокуратура.

Следователи подозревают, что они организовали около 16 000 поставок в Россию. Объем незаконных сделок составляет не менее 30 миллионов евро. Следственный судья Федерального суда распорядился о наложении ареста на активы на эту сумму.

Расследование проводилось совместно с Федеральной разведывательной службой и Управлением по уголовным делам таможни.

Во вторник задержанные предстанут перед следственным судьей Федерального суда.

