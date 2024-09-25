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Россия производит оружие с иностранными комплектующими, несмотря на санкции. Как ей это удается?

Российский военнослужащий готовит разведывательный беспилотник "Орлан-10" к запуску
Российский военнослужащий готовит разведывательный беспилотник "Орлан-10" к запуску Авторское право Пресс-служба МО РФ/AP
Авторское право Пресс-служба МО РФ/AP
By Sasha Vakulina
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В российских беспилотниках и ракетах, выпущенных по Украине, по-прежнему находят чипы, полупроводники и другую микроэлектронику из Китая, США и ЕС

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За первые две недели сентября Россия, по словам президента Украины Владимира Зеленского, выпустила по украинским городам более 640 беспилотников "Шахед".

И дефицита в них Москва не испытывает. Более того, в российских беспилотниках и ракетах, выпущенных по Украине, по-прежнему находят микрочипы, полупроводники и другую микроэлектронику из Китая, США и ЕС.

Владислав Власюк, советник Зеленского и уполномоченный по санкционной политике, говорит, что Россия все еще в состоянии снабжать свою военную машину, хотя санкции и повлияли на нее.

"Россияне по-прежнему в состоянии приобретать детали и производить оружие, включая ракеты и беспилотники. Хотя мы и довольны, что русские получают меньше деталей, чем хотят, и платят за них гораздо больше, чем хотели", - сказал Власюк в интервью Euronews.

Посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан привел больше деталей и цифр: "По нашим оценкам, в ряде случаев микроэлектроника стала дороже на 125%, а в некоторых - на 300%. Так что все это вместе представляет собой значительный ущерб для российского военно-промышленного комплекса".

По его словам, одним из ключевых шагов в этом направлении является определение перечня основных средств боевых действий, выполненное Киевским научно-исследовательским институтом судебной экспертизы.

Основные средства боевых действий

Наталья Нестор, заместитель директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Министерства юстиции Украины, рассказала, что в течение прошлого года эксперты института провели около 30 000 исследований, связанных с фактами военной агрессии России против Украины.

По ее словам, они изучили практически все типы ракет, которые Россия использует для нападения на Украину: "Искандер", "Кинжал", "Калибр", Х-101, Х-55, Х-59 и другие.

Кроме того, изучаются ударные беспилотники "Шахед-136" и "Шахед-121", а также разведывательные "Картограф", "Орлан-10" и "Суперкам".

Обломки беспилотника "Шахед"
Обломки беспилотника "Шахед"Управление стратегических коммуникаций ВСУ/AP

Большинство комплектующих из стран ЕС присутствуют в беспилотниках "Герань-2", "Шахед-136" и "Орлан", а также в других разведывательных БПЛА ("Элерон", ZALA) и в ракетах систем "Искандер", Х-101 и "Кинжал".

"Например, в ударных беспилотниках мы находим процессоры, микросхемы, переключатели, контактные группы, датчики, диоды, микросхемы, топливные насосы, флэш-память и т. д. - все это сделано в ЕС", - сказала Нестор в интервью Euronews.

Как Москва получает комплектующие?

У России довольно большая "агентурная сеть" по всему миру, что облегчает доставку необходимых компонентов через страны-посредники или третьих лиц в обход санкций.

Большинство иностранных комплектующих - это так называемые компоненты двойного назначения. Это означает, что они могут использоваться в бытовой технике, но также могут быть включены в состав оружия. Некоторые из тех, что можно найти в российских беспилотниках и ракетах, - это детали, которые обычно используются в стиральных машинах, фотоаппаратах, сетевых устройствах и другой бытовой электронике.

"К сожалению, вещи, которые были изобретены для того, чтобы сделать этот мир проще, не используются в мирных целях. Они делают его опасным и приводят к многочисленным жертвам среди мирного населения", - говорит Нестор.

Еще один фактор - способность России адаптироваться. Эксперты КНИИСЭ постоянно находят новые наборы деталей в ракетах и беспилотниках, используемых для одной и той же цели. Это, по их мнению, доказывает, что санкции действительно работают.

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"Российские военные производители используют те возможности, которые у них есть. Это говорит о том, что они не наладили регулярные поставки комплектующих из Евросоюза. То есть сегодня поставщик может быть из Швейцарии, завтра из Германии, потом из Нидерландов и так далее. Разные компоненты производятся в разных странах", - сказала Нестор, добавив, что, кроме того, Россия начала выпускать компоненты самостоятельно, а это значит, что военное производство в ближайшее время не замедлится.

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Москва продолжает демонстрировать свою приверженность наращиванию потенциала производства беспилотников. 19 сентября президент России Владимир Путин встретился с Военно-промышленной комиссией страны и обсудил текущие усилия по увеличению производства российских БПЛА.

Он заявил, что в 2023 году российские компании поставили российским войскам около 140 000 аппаратов, добавив, что в этом году производство планируется увеличить в десять раз - до 1,4 миллиона беспилотников.

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