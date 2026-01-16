Иранская община в Испании, находясь за тысячи километров от родной страны, с большой тревогой следит за сотрясающими её вот уже несколько недель протестами.

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Для многих это вовсе не очередная волна недовольства, а исторический перелом в борьбе с режимом, который они обвиняют в десятилетиях насилия, репрессий, обнищания населения.

"Иранский народ поднялся с единственным намерением - свержения исламской теократии, установленной в 1979 году", - объясняет активистка иранского происхождения Нилуфар Сабери. По её мнению, нынешние протесты не связаны с какой-либо политической идеологией, речь идёт о борьбе за выживание: "Наша борьба не о правых и левых, она о том, чтобы выжить перед лицом режима, который цепляется за власть".

По словам Сабери, ситуация в Иране чрезвычайно тяжёлая. Более 70% населения живёт за чертой бедности_. "Есть семьи, которым приходится платить за хлеб в рассрочку, потому что они не могут позволить себе целую буханку", -_ утверждает она.

Это ухудшение и без того кризисной социально-экономической ситуации в стране происходит параллельно с ужесточающимися репрессиями. "В Иране настоящий гуманитарный кризис: голод, нехватка лекарств и непрекращающаяся бойня. Нас убивает то самое правительство, которое должно нас защищать," - добавляет активистка.

"Массовые убийства без суда и следствия"

Заявления диаспоры совпадают с выводами из отчётов правозащитных организаций. В испанском отделении Amnesty International заявляют о репрессиях небывалого масштаба. "Мы фиксируем массовые несанкционированные убийства, совершаемые в беспрецедентных масштабах, на фоне блокировки интернета для сокрытия преступлений", - отмечает представитель организации Олац Качо Гутьерро.

Даже официальные иранские чиновники сообщают о 2 000 погибших. В НПО опасаются, что реальное число жертв значительно выше. "Мы задокументировали, что больницы и морги переполнены; за одну ночь поступило более 150 тел молодых протестующих", - рассказывает Качо. По данным организации, власти прибегают к складам и контейнерам для хранения тел и проводят поспешные захоронения, чтобы скрыть масштабы репрессий.

Если не остановить авторитарное правительство, мир увидит новую Северную Корею и атомную бомбу в руках психопатов. Нилуфар Сабери Иранский активист в Испании

Особую тревогу вызывают состояние и условия содержания взятых под стражу демонстрантов. "Существует непосредственная угроза жизни всех задержанных", - предупреждает Качо. Amnesty задокументировала скорые, тайные и без соблюдения права на защиту суды, в стране, где смертная казнь по-прежнему применяется. "У нас есть случай: 26-летнего молодого человека приговорили к смертной казни уже через неделю после задержания, на суде, о котором семья ничего не знала, и приговор невозможно обжаловать".

Переживать ужас на расстоянии

В Испании, особенно в крупных городах, иранская община устраивает митинги и акции протеста. Но расстояние не уменьшает страдания. "Иранская диаспора потрясена. Люди мобилизуются, но живут в постоянной тревоге за своих близких", - объясняет Качо. Почти полная блокировка интернета усиливает эту тревогу. "Многие не знают, живы ли их родные".

Сабери тоже говорит о чувстве бессилия и ответственности. "Будучи в Испании, я нахожу силы, чтобы делать то, о чём нас просят: доносить их голос до мира", - говорит она. При этом наша собеседница с сожалением отмечает отсутствие решительной реакции со стороны международного сообщества: "Поведение международного сообщества вызывает горечь. Мировые державы десятилетиями поддерживали этот средневековый, кровавый режим ценой жизней иранцев".

Призыв к срочным действиям

И активисты, и правозащитные организации требуют немедленных мер. "Иранский народ просит о помощи, спасении и международном вмешательстве, чтобы вырваться из рук своих палачей", - настаивает Сабери. "Помощь - не только моральный долг, это также гуманитарное и юридическое обязательство", - добавляет она.

У Amnesty International (Испания) чёткое требование: "Международное сообщество должно действовать немедленно: требовать прекращения репрессий и запускать механизмы международного правосудия", - подчёркивает Качо. Она считает, что ООН должна срочно провести заседание и передать дело Ирана в Международный уголовный суд.

"Мы хотели бы, чтобы Европейский союз возглавил эту серию дипломатических действий, которые могут и должны быть предприняты для поддержки иранского населения. Оно требует экономических и политических прав — тех же, которыми мы пользуемся здесь, в Европе, но которых у них в настоящее время нет".

Для иранской диаспоры в Испании происходящее на родине выходит за её границы. Сабери предупреждает: "Если этот режим удержится у власти, весь мир станет менее безопасным". Поэтому, подчёркивает она, помощь Ирану в становлении демократическим, светским и равноправным государством является не только внутренним делом. "Если Иран изменится, изменится весь регион".

"Если не остановить авторитарное правительство, мир увидит новую Северную Корею и атомную бомбу в руках психопатов. Международному сообществу нужно уже сейчас решить, что отвечает его собственным интересам", - заключает Сабери.