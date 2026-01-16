США — Ирану на заседании Совбеза ООН: "Все варианты на столе"

США предупредили Иран, что все варианты "на столе". Об этом американский спецпредставитель в ООН Майк Уолтц заявил на экстренном заседании Совета Безопасности, которое было посвящено протестам в стране.

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В частности, он предупредил, что президент США Дональд Трамп готов к военному вмешательству в дела Тегерана, если власти продолжат применять летальное оружие для подавления митингов.

"Коллеги, позвольте мне внести ясность: президент Трамп — человек действия, а не бесконечных разговоров, как это происходит в Организации Объединенных Наций. Он ясно дал понять, что на столе лежат все варианты, чтобы остановить бойню. И никто не должен знать это лучше, чем руководство иранского режима", — сказал Майк Уолтц.

Накануне Дональд Трамп заявил о возможной деэскалации, отметив, что убийства, похоже, прекращаются.

Спецпредставитель США в ООН Майкл Уолтц выступает в Совете Безопасности, 5 января 2026 года Frank Franklin II/AP Photo

К четвергу интенсивность протестов против властей, действительно, снизилась, но перебои со связью все еще продолжаются.

Во время заседания Совета Безопасности Голямхоссейн Дарзи, заместитель представителя Ирана в ООН, обрушился на США с критикой за то, что они, по его словам, "напрямую участвуют в руководстве беспорядками в Иране и доводят их до насилия".

"Под пустым предлогом заботы об иранском народе и заявлений о поддержке прав человека США пытаются представить себя в качестве друга иранского народа, одновременно закладывая основу для политической дестабилизации и военного вмешательства под так называемым "гуманитарным" нарративом", — добавил он.

Представители Ирана в ООН во время заседания Совета Безопасности, 24 июня 2025 Yuki Iwamura/AP Photo

Видеозаписи демонстраций перестали поступать из Ирана, что, вероятно, свидетельствует о замедлении темпов протестов в условиях усиленного присутствия сил безопасности в крупных городах.

В Тегеране, по словам очевидцев, по утрам в последние дни не было видно новых следов зажженных накануне костров или мусора на улицах. Звуки интенсивной стрельбы, раздававшиеся на протяжении нескольких ночей, также стихли.

По данным американского правозащитного агентства Human Rights Activists, в результате подавления демонстраций на данный момент погибли не менее 2 677 человек. Число погибших превышает все другие крупные антиправительственные протесты со времен Исламской революции 1979 года.

Источники в Иране сообщили Euronews, что число погибших может быть значительно выше и достигать 15 тысяч человек за последние 21 день.

Женщины переходят перекресток в центре Тегерана, Иран, 15 января 2026 года Vahid Salemi/AP Photo

В четверг Вашингтон также объявил о введении новых санкций против иранских чиновников, обвиняемых в подавлении протестов, которые начались в конце декабря, в первую очередь из-за обвала курса риала и ухудшения экономических условий.

Среди тех, кто попал под санкции, — секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, которого Министерство финансов США обвиняет в том, что он был одним из первых чиновников, призвавших к насилию против протестующих.

Группа G7 и ЕС также заявили, что рассматривают возможность введения новых санкций для усиления давления на режим в Тегеране.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок из 27 стран-членов рассматривает возможность усиления санкций, "чтобы добиться прекращения действия этого режима и перемен".