Протесты в Иране: число погибших растет, власти готовы казнить участников акций

По данным базирующейся в США правозащитной организации The Human Rights Activists News Agency (HRANA) жертвами столкновений демонстрантов с силами безопасности стал 2571 человек. Как указали активисты, на данный момент подтверждена гибель 2403 протестующих, 147 человек, связанных с правительством, 12 человек в возрасте до 18 лет и девяти гражданских лиц, не участвовавших в протестах. По данным организации, более 18 100 человек были задержаны.

По оценке другого источника - Iran International - во время протестов погибли более 12 тысяч человек.

Во вторник иранский чиновник заявил, что в ходе беспорядков по всей стране, погибло около 2000 человек. Это первый случай, когда власти назвали общее число погибших. По данным организации, более 18 100 человек были задержаны.

Скайлар Томпсон из HRANA сообщила, что число погибших всего за две недели в четыре раза превысило число жертв протестов, которые проходили в Иране после гибели Махсы Амини в 2022 году. "Мы в ужасе, но все же считаем, что эта цифра занижена", - сказала Томпсон, предупредив, что число жертв будет расти.

По словам аналитиков, число погибших на сегодняшний день превышает количество жертв других протестов в Иране, проходивших в течение последних десяти лет. Ряд экспертов говорят, что нынешняя ситуация напоминает хаос, царивший во время Исламской революции 1979 года.

Демонстрация в поддержку протестующих в Иране перед консульством США. Милан, Италия, 13 января 2026 года. Luca Bruno/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Режим готовит казни участников протеста

В среду 14 января иранские власти, как сообщалось ранее, собираются казнить участвовавшего в акциях протеста 26-летнего Эрфана Солтани. Его обвиняют в "ведении войны против Аллаха" за что в Иране предусмотрена смертная казнь.

Президент Дональд Трамп, комментируя сообщения о возможных казнях через повешение некоторых участников протестов, заявил, что США предпримут "очень жесткие меры" в случае осуществления смертной казни в отношении активистов в Иране.

"Я ничего не слышал о повешениях. Если они начнут их вешать, то увидите ответные меры. Если такое произойдет, мы примем очень жесткие шаги", - сказал Трамп CBS News, отвечая на вопрос о том, является ли возможное применение смертной казни через повешение к демонстрантам "красной линией" для США.

"Помощь уже в пути"

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал иранцев продолжать протесты, пообещав, поддержку. "Иранские патриоты, продолжайте протестовать - захватывайте свои учреждения", - написал Трамп в социальной сети Truth. "Я отменил все встречи с иранскими официальными лицами, пока не прекратятся бессмысленные убийства демонстрантов. Помощь уже в пути".

Трамп заявил журналистам, что его администрация ожидает точных данных о жертвах, прежде чем действовать "соответствующим образом". Трамп указал, что рассматривает возможность военных действий, чтобы наказать Иран за репрессии.

Американский лидер также объявил о введении 25-процентных импортных пошлин на товары из любой страны, ведущей бизнес с Ираном - крупным экспортёром нефти. Китай, который закупает большую часть иранской нефти, подверг критике этот шаг.

Иран пообещал нанести ответный удар по Израилю, американским базам и кораблям в случае любого нападения. Али Лариджани, секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана, обвинил Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в гибели протестующих. "Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 - Трамп, 2 - Нетаньяху", - сказал Лариджани.

Тайная встреча с Пехлеви

По словам высокопоставленного американского чиновника, в минувшие выходные специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф тайно встретился с изгнанным бывшим наследным принцем Ирана Резой Пехлеви, чтобы обсудить протесты, бушующие в Иране. Об этом сообщает издание AXIOS.

В статье отмечается, что это была первая встреча на высоком уровне между иранской оппозицией и администрацией Трампа с момента начала протестов. Пехлеви пытается занять позицию лидера на "переходный период" в случае падения режима.

В течение последних двух недель Пехлеви выступал на американских телеканалах, призывая администрацию Трампа вмешаться и поддержать протесты.

Администрация США была удивлена ​​тем, что во время многих демонстраций протестующие скандировали имя Пехлеви, пишет AXIOS со ссылкой на источник.

"Наблюдается рост влияния Пехлеви. Его имя скандируют на демонстрациях во многих городах, и это, похоже, происходит естественным образом", - сказал американский чиновник.

Иранцы выходят на связь

Наблюдать за демонстрациями в Иране из-за рубежа оказалось крайне сложно из-за отключения интернета, которое власти ввели на несколько дней.

Во вторник очевидцы в Тегеране по телефону рассказали о сильном присутствии на улицах сил безопасности, сожженных правительственных зданиях, разрушенных банкоматах и небольшом количестве пешеходов. Несколько жителей Тегерана позвонили во вторник в дубайское бюро AP, но само агентство не смогло перезвонить в Иран.

Обмен текстовыми сообщениями по-прежнему не работает. По имеющейся у Euronews информации, пользователи интернета в Иране могли получить доступ к одобренным правительством сайтам в стране, но не к зарубежным. Активисты заявили в среду, что Starlink предлагает бесплатные услуги в Иране.

Демонстрации в Иране начались в конце декабря 2025 года. Поводом стал обвал иранского риала, который торговался по цене более 1,4 миллиона за доллар. Цены в стране резко возросли. Протесты быстро переросли в политические акции: манифестанты стали выступать за отстранение от власти исламских фундаменталистов.

В последние годы иранский режим неоднократно сталкивался с протестными акциями. В 2022 году волну возмущения вызвали обстоятельства смерти Махсы Амини, которую арестовали за якобы нарушение правил ношения хиджаба. Девушка скончалась предположительно от нескольких сильных ударов по голове, которые нанесли полицейские. Демонстрации продолжались несколько месяцев и привели к гибели сотен людей.