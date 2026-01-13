Масштабный российский авиаудар по украинской энергетике

Российские войска нанесли новый массированный удар по украинской инфраструктуре. Главными целями, по украинским данным, стали объекты энергетики.

В ночь на вторник, по сообщению президента Владимира Зеленского, по Украине было выпущено три сотни беспилотников, 18 баллистических и 7 крылатых ракет. Удары были нанесены по восьми областям страны.

Под Харьковом погибли четыре человека — там удар был нанесён по почтовому складскому комплексу.

В Киеве сотни домов остались без света и отопления.

В Одессе авиаудары были нанесены по морскому порту и по центру города, в результате чего были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения.

Спасатели тушат пожар после российского удара по Харьковской области. Фото ГСЧС Украины. 13 января 2026 г. AP/Ukrainian Emergency Service

В свою очередь, минобороны России докладывает, что ночью над несколькими российскими регионами были сбиты 11 украинских беспилотников — в дополнение к 78, сбитым накануне вечером.

В Киеве заявили, что нанесли существенный урон заводу беспилотников в Таганроге.