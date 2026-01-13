Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Масштабный российский авиаудар по украинской энергетике

Спасатели работают над тушением пожара после нападения России в Харькове, Украина, фото предоставлено Украинской службой по чрезвычайным ситуациям, вторник, 13 января 2026 года.
Спасатели работают над тушением пожара после нападения России в Харькове, Украина, фото предоставлено Украинской службой по чрезвычайным ситуациям, вторник, 13 января 2026 года. Авторское право  AP/Ukrainian Emergency Service
Авторское право AP/Ukrainian Emergency Service
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

В ночь на вторник по Украине было выпущено 300 беспилотников, 18 баллистических и 7 крылатых ракет

Российские войска нанесли новый массированный удар по украинской инфраструктуре. Главными целями, по украинским данным, стали объекты энергетики.

В ночь на вторник, по сообщению президента Владимира Зеленского, по Украине было выпущено три сотни беспилотников, 18 баллистических и 7 крылатых ракет. Удары были нанесены по восьми областям страны.

Под Харьковом погибли четыре человека — там удар был нанесён по почтовому складскому комплексу.

В Киеве сотни домов остались без света и отопления.

В Одессе авиаудары были нанесены по морскому порту и по центру города, в результате чего были повреждены жилые дома, медицинские и образовательные учреждения.

Спасатели тушат пожар после российского удара по Харьковской области. Фото ГСЧС Украины. 13 января 2026 г.
Спасатели тушат пожар после российского удара по Харьковской области. Фото ГСЧС Украины. 13 января 2026 г. AP/Ukrainian Emergency Service

В свою очередь, минобороны России докладывает, что ночью над несколькими российскими регионами были сбиты 11 украинских беспилотников — в дополнение к 78, сбитым накануне вечером.

В Киеве заявили, что нанесли существенный урон заводу беспилотников в Таганроге.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

США обвиняют Россию в "опасной и необъяснимой эскалации" в Украине

Российская армия выпустила более 150 БпЛА по Украине, ВСУ ударили по Воронежу

Два человека погибли и не менее 15 получили ранения в результате ударов РФ по Украине за минувшие сутки