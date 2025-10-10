Мария Корина Мачадо: путь от инженера до Нобелевской премии мира

Мария Корина Мачадо Париска родилась 7 октября 1967 года в Каракасе, в состоятельной семье, связанной с венесуэльской металлургической промышленностью. Её семья имеет корни в деловой элите страны, что повлияло на образование девушки в престижных частных учреждениях.

Мачадо получила диплом инженера-промышленника в Католическом университете Андреса Бельо в 1989 году, а затем специализировалась в области финансов в Институте высших исследований. До того как заняться политикой, она строила карьеру в бизнесе. Техническое образование и опыт работы в частном секторе сформировали либеральное видение экономики и поддержку свободного рынка, принципы, которые впоследствии стали основой её политической риторики.

Личная жизнь и семья

Мария Корина Мачадо была замужем за предпринимателем Рикардо Соса Брангером с 1990 по 2001 год, в браке родились трое детей: Ана Корина, Рикардо и Энрике. На протяжении последнего десятилетия она поддерживает дискретные отношения с адвокатом Херардо Фернандесом, хотя держит свою личную жизнь вдали от медийного внимания, сосредотачиваясь на политической деятельности.

Все трое детей сейчас живут за пределами Венесуэлы по соображениям безопасности, что отражает политическое напряжение и риски, с которыми сталкивается семья из-за её оппозиционной активности. Несмотря на расстояние, Мачадо публично выражала свою сильную связь с детьми.

Начало политической активности: Súmate

Переломный момент в жизни Марии Корины настал во время политического кризиса 2002 года, когда Венесуэла переживала глубокую поляризацию при правительстве Уго Чавеса. В том году она основала Súmate, гражданскую организацию, ставшую ключевым игроком в защите права на голосование и продвижении механизмов гражданского участия, особенно в референдуме по отзыву.

Súmate организовала сбор подписей для референдума по отзыву Уго Чавеса в 2004 году, что вызвало огромные противоречия и поставило Мачадо в центр национальных политических дебатов. Правительство Чавеса обвинило её в получении иностранного финансирования и заговоре против государства, - обвинения, которые она всегда отрицала. Этот опыт сделал её поляризующей и заметной фигурой оппозиции.

Парламентская карьера

В сентябре 2010 года Мария Корина Мачадо была избрана депутатом Национальной ассамблеи, получив наибольшее число голосов в большлом отрыве от всепх кандидатов. Её работа в парламенте отмечена яркими речами и прямыми столкновениями с представителями чавизма, что принесло ей признание как одному из самых боевых голосов оппозиции.

В период депутатства Мачадо систематически осуждала нарушения прав человека, коррупцию в правительстве и ухудшение демократических институтов. Конфронтационный стиль и отказ от любых переговоров с правительством отличали её от более умеренных оппозиционных лидеров.

Vente Venezuela и лидерство в оппозиции

В 2013 году Мачадо основала Vente Venezuela, либерально ориентированную политическую партию, ставшую её основной политической платформой. С тех пор она закрепила свою позицию в качестве одного из главных лидеров венесуэльской оппозиции, особенно среди более радикальных сторонников, отвергающих любой диалог с режимом Николаса Мадуро.

Лидерство Мачадо характеризуется риторикой непреклонных принципов, защитой экономической и политической свободы и абсолютным неприятием социалистической модели. Эта позиция принесла ей как горячее восхищение, так и критику за непреклонность.

Дисквалификация и выборы 2024 года

Режим Мадуро дисквалифицировал Мачадо политически в 2023 году, запретив ей участвовать в президентских выборах 2024 года. Несмотря на этот запрет, она выиграла праймериз оппозиции с подавляющей поддержкой, став неоспоримой фигурой античавистского движения.

Ввиду юридической невозможности быть кандидатом, она поддержала кандидатуру Эдмундо Гонсалеса Урутиа, оставаясь моральным лидером и стратегом оппозиционной кампании. Способность мобилизовать миллионы венесуэльцев, включая диаспору, демонстрирует её политическое влияние, выходящее за рамки любых формальных должностей.

Поляризующая фигура и лауреат Нобелевской премии мира

Мария Корина Мачадо — глубоко поляризующая фигура в Венесуэле. Для своих сторонников она символизирует бескомпромиссное сопротивление диктатуре, смелый лидер, готовый пожертвовать всем ради демократии. Её критики, с другой стороны, видят в ней представителя экономической элиты, оторванного от нужд народа, и обвиняют в продвижении экстремальных политических позиций.

Неоспоримым остаётся способность Мачадо поддерживать огонь оппозиции в моменты глубокого уныния, её стойкость перед лицом правительственных преследований и её непреклонная решимость.

Нобелевская премия мира 2025 года признаёт именно её мирную борьбу за демократию в чрезвычайно трудных условиях.