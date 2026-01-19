Трамп в письме премьер-министру Норвегии напомнил о Нобелевской премии и заявил, что теперь он не обязан "думать только о мире"

Президент США Дональд Трамп отправил письмо премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре, в котором заявил, что ему больше не нужно думать "исключительно о мире" после того, как ему не присудили Нобелевскую премию мира.

"Дорогой Йонас: Учитывая, что ваша страна решила не присуждать мне Нобелевскую премию мира за то, что я остановил 8 войн ПЛЮС, я больше не чувствую обязанности думать исключительно о Мире, хотя это всегда будет преобладать, но теперь могу думать о том, что хорошо и правильно для Соединенных Штатов Америки. Дания не может защитить эту землю от России или Китая, и почему у них вообще есть «право собственности»? Нет никаких письменных документов, просто сотни лет назад туда приплыла лодка, но у нас тоже были лодки, которые приплывали туда. Я сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой с момента его основания, и теперь НАТО должно сделать что-то для Соединенных Штатов. Мир не будет безопасен, пока мы не будем иметь полный и абсолютный контроль над Гренландией. Спасибо! Президент Д. Т.", - говорится в послании американского президента.

Стёре подтвердил норвежскому изданию VG, что это письмо он получил вчера днем. "Оно пришло в ответ на короткое сообщение, которое я отправил президенту Трампу ранее в тот же день от своего имени и от имени президента Финляндии Александра Стубба", - объяснил премьер-министр Норвегии, заявив, что они призвали к снижению напряженности и просили провести трехсторонний телефонный разговор.

Трамп в этот же день опубликовал на своей платформе TruthSocial сообщение в адрес Дании:

"На протяжении 20 лет НАТО говорило Дании: «Вы должны устранить российскую угрозу для Гренландии». К сожалению, Дания не могла ничего с этим поделать. Но теперь пришло время, и это будет сделано!!!"

О письме Трампа премьер-министру Норвегии сначала сообщила американская телевизионная сеть PBS. Журналист Ник Шифрин также сообщил, что Совет национальной безопасности направил это письмо послам европейских стран в Вашингтоне с тем, чтобы они передали его лидерам своих стран.

Решение о присуждении премии мира принимает Норвежский нобелевский комитет, а не правительство.

Стёре заявил изданию VG, что он много раз объяснял Трампу процедуры, связанные с Нобелевской премией мира, как все это работает, и что он заранее не знает, кто получит эту премию.

"Я думаю, что Трамп знает об этом, но он использует это как повод" – сказал премьер-министр Норвегии.

"Дональд Трамп: мы должны расшифровывать и понимать то, что он сообщает. Он сообщает о том, что он решает, и пишет в соцсетях то, что он думает", - добавил Стёре.

Стёре сказал, что Норвегия поддерживает Королевство Дания и Норвегия также является важным партнером для Соединенных Штатов на Крайнем Севере.

"Для Соединенных Штатов также важно, чтобы Норвегия следовала их примеру на Севере", - отметил он.

Трамп неоднократно заявлял, что хочет получить Нобелевскую премии мира за его усилия по разрешению конфликтов. На прошлой неделе лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадоотдала ему свою медаль Нобелевской премии мира. Глава Белого дома подтвердил, что получил медаль "на хранение".

В преддверии визита Мачадо в Вашингтон Норвежский Нобелевский институт, организатор Нобелевской премии, в своем заявлении сообщил, что премия мира не может быть отозвана, передана или разделена после ее объявления.

Устав Нобелевского фонда и завещание Альфреда Нобеля, определяющие, какими заслугами должны обладать лауреаты, гласят, что звание лауреата принадлежит лично человеку и не может быть законно разделено или передано другому лицу.

Медаль или соответствующий диплом могут быть физически подарены, проданы или выставлены на аукцион, но это не передает звание лауреата никому другому.