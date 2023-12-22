Франция закрыла посольство в Нигере, вывод военного контингента завершён

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Последние французские военные покинули территорию Нигера, посольство в Ниамее закрыто на "неопределённый срок".
Франция закрывает посольство в Нигере на "неопределенный срок" и завершает вывод войск из этой африканской страны.
22 декабря последние военнослужащие Франции покинули территорию Нигера, контроль над военной базой передан нигерской хунте.
Отношения между странами испортились после государственного переворота в июле этого года, когда избранный президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от власти военными.
Франция отказалась признать новое правительство, президент Макрон заявил, что сотрудничество со страной будет прекращено.
В августе Париж эвакуировал своих граждан из Нигера. В сентябре страну покинул посол Франции.