Франция закрыла посольство в Нигере, вывод военного контингента завершён

Последние французские военные покинули территорию Нигера, посольство в Ниамее закрыто на "неопределённый срок".

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Франция закрывает посольство в Нигере на "неопределенный срок" и завершает вывод войск из этой африканской страны.

22 декабря последние военнослужащие Франции покинули территорию Нигера, контроль над военной базой передан нигерской хунте.

Отношения между странами испортились после государственного переворота в июле этого года, когда избранный президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от власти военными.

Франция отказалась признать новое правительство, президент Макрон заявил, что сотрудничество со страной будет прекращено.

В августе Париж эвакуировал своих граждан из Нигера. В сентябре страну покинул посол Франции.