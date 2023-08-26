Путч в Нигере: переговоры эффекта не дают

By Euronews

Исполнился месяц со дня военного переворота в Нигере. Усилия внешних посредников пока безрезультатны, ЭКОВАС говорит о возможном военном вмешательстве.

Прошел ровно месяц с военного переворота в Нигере, в результате которого отстранили президента Мохамеда Базума. Усилия международных посредников результата не дали. На карту поставлен их авторитет в регионе. Речь идет и о соседях по континенту - Экономическом сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Там заявили, что готовы от слов перейти к делу.

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"Инструменты воздействия включают в себя применение силы, - уточнил Омар Алие Турей, председатель комиссии ЭКОВАС. - Так что этот вариант, как и другие меры, над которыми мы работаем, вполне возможен. Если мирные средства не сработают, ЭКОВАС не может просто сложить руки".

Накануне военные Нигера потребовали от послов Франции покинуть страну за 48 часов. В Париже уже заявили, что не признают указаний путчистов. Нигер – бывшая французская колония, одна из беднейших стран мира, зависая от внешней помощи. После переворота она приостановлена.