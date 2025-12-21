Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Переговоры спецпосланников США и РФ по Украине в Майами: политическая игра или конструктивные шаги?

Юрий Ушаков (слева), Джаред Кушнер (в центре), Стив Виткофф (справа на первом плане), Кирилл Дмитриев (позади Виткоффа) в Москве, Россия, 2 декабря 2025 г.
By Ирина Шелудкова и AP
Опубликовано
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сигналы из России пока остаются негативными.

Cпецпосланники США и России проводят в Майами переговоры о прекращении войны в Украине, к которым, по словам госсекретаря США Марко Рубио, он может присоединиться.

В воскресенье помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков заявил государственным СМИ, что изменения в мирном плане, внесенные Украиной и Европой, приводят к задержкам в достижении соглашения. "Я более чем уверен, что те положения, которые европейцы внесли или пытаются внести вместе с украинцами, не улучшают документы и не улучшают возможности достижения долгосрочного мира", - сказал он. Ушаков также заявил, что у него нет информации о ходе встреч спецпосланника президента РФ Кирилла Дмитриева.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры "конструктивными", но поделился своими опасениями, заявив: "Многое зависит от того, почувствует ли Россия необходимость закончить войну по-настоящему - это не должно быть риторикой или политической игрой со стороны России".

Он предупредил, что сигналы из России пока остаются негативными, ссылаясь на нападения вдоль линии фронта, военные преступления в приграничных районах и продолжающиеся удары по украинской инфраструктуре.

Российский посланник Кирилл Дмитриев заявил журналистам в Майами в субботу, что переговоры по предложенному США мирному плану из 20 пунктов, призванному положить конец войне, "проходят конструктивно".

В воскресенье спецпосланник Путина опубликовал заявление на платформе X, запрещенной в России, в котором говорится, что "военные авантюристы из ЕС и Великобритании выдают себя за "центристские партии", но их экстремистская и безрассудная политика подталкивает Европу и Великобританию к третьей мировой войне, опираясь на мнимые угрозы и игнорируя миграцию и другие просчеты".

"Политики Великобритании и ЕС продвигают идею "давайте начнем войну с Россией", скрывая ошибки в миграционной политике и наживаясь на продаже оружия через "дружественных" подрядчиков", - также заявил Дмитриев, утверждая, что развернута кампания, "направленная на подрыв мирного плана президента Трампа".

По данным российских государственных СМИ, Дмитриев встретился со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером.

В субботу президент Зеленский заявил, что соглашение может быть достигнуто только в зависимости от того, насколько сильно США будут давить на Россию: "Америка должна четко сказать: если не дипломатия, то полное давление... Путин пока не чувствует того давления, которое должно существовать".

Главный переговорщик со стороны Украины Рустем Умеров сообщил ранее, что его делегация провела в пятницу отдельные встречи с американскими и европейскими партнерами в США и что они договорились продолжать совместную работу "в ближайшем будущем".

В пятницу Путин заявил, что уверен в том, что Россия сможет добиться "своих целей" силой, если Киев откажется принять условия Москвы на мирных переговорах.

