Турецкие истребители сбили"неуправляемый" беспилотник над Черным морем

ФАЙЛ: Турецкий истребитель F16 пролетает над военными кораблями во время ежегодных военно-морских учений НАТО на западном побережье Турции в Средиземном море, четверг, 15 сентября 2022 года.
ФАЙЛ: Турецкий истребитель F16 пролетает над военными кораблями во время ежегодных военно-морских учений НАТО на западном побережье Турции в Средиземном море, четверг, 15 сентября 2022 года. Авторское право  Khalil Hamra/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право Khalil Hamra/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Euronews и AP
Опубликовано
Инцидент произошел после украинских ударов по "теневому флоту" России.

Турецкие военные сбили "неуправляемый" беспилотник, который приблизился к воздушному пространству страны со стороны Черного моря, сообщает министерство обороны.

После обнаружения беспилотника были подняты в воздух истребители F-16, говорится в заявлении ведомства, опубликованном поздно вечером в понедельник.

"Чтобы избежать любого потенциального вреда, он был сбит в безопасном районе за пределами населенных пунктов", - сообщили в минобороны, не приведя никаких подробностей о месте и времени инцидента.

Инцидент последовал за нападениями Украины на "теневой флот" РФ в Черном море и предупреждениями турецких законодателей о риске распространения войны, развязанной РФ против Украины.

На прошлой неделе российские войска атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области и повредили три грузовых судна, принадлежащих Турции.

Это произошло после того, как 28 ноября украинские морские беспилотники поразили два танкера российского теневого флота в Черном море - в исключительной экономической зоне Турции. 11 декабря Украина заявила о нанесении еще одного удара по судну теневого флота у берегов Крыма.

После этих ударов беспилотников президент России Владимир Путин пригрозил, что Москва может "отрезать Украину от моря".

Теневой флот России состоит из старых танкеров, часто зарегистрированных под флагами таких стран как Коморские острова или Панама, которые используются для обхода западных санкций, и перевозят российскую нефть с выключенными транспондерами, чтобы избежать обнаружения.

За последние несколько лет Украине удалось оттеснить российский Черноморский флот от аннексированного Крыма и от прибрежных зон, которые раньше контролировала Россия.

Турция, имеющая самую длинную черноморскую береговую линию протяженностью около 1330 километров, все больше беспокоится по поводу нападений у своего побережья.

В прошлом месяце президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что удары Украины по танкерам российского теневого флота представляют собой "тревожную эскалацию" конфликта.

"Мы не можем мириться с этими нападениями, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде, особенно в нашей собственной исключительной зоне", - заявил Эрдоган в телеобращении.

Член НАТО Турция поддерживает тесные связи с Россией и Украиной во время почти четырехлетней войны. В начале этого года она принимала у себя переговоры между Украиной и Россией, но единственным значительным прогрессом в Стамбуле стал обмен военнопленными.

