Крупная турецкая судоходная компания прекратила все операции с Россией

Турецкая судоходная компания Besiktas Shipping со штаб-квратирой в Стамбуле сообщила, что прекращает все операции с Россией из-за ситуации с безопасностью.

"После тщательной оценки мы пришли к выводу, что риски для наших судов и экипажа стали неприемлемыми... Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все такие операции", - говорится в заявлении.

Компании Besiktas Shipping принадлежит нефтяной танкер Mersin, который на прошлой неделе пострадал от четырех внешних взрывов, пока стоял на якоре вблизи Дакара под флагом Панамы. Судно получило серьезные повреждения, но неизвестно, кто стоит за этим нападением. Этот танкер с начала полномастштабного вторжения в РФ в Украину неоднократно заходил в российские порты Новороссийска и Тамани.

По оценкам российского независимого издания The Insider, в этом году танкер посещал порты в РФ не менее 13 раз.

В Besiktas Shipping утверждают, что полностью соблюдают международный санкционный режим.

Текст заявления Сайт компании

Besiktas Shipping владеет флотом в 29 танкеров, одним из крупнейших в Турции.

Порт Дакара сообщил о "техническом инциденте с попаданием воды в машинное отделение", произошедшем в ночь с 27 на 28 ноября. Пострадавших нет.

Ранее в Черном море были атакованы два танкера "теневого флота" России - Kairos и Virat. Украина использовала произведенные в стране морские дроны Sea Baby, чтобы поразить их, об этом СМИ заявили источники в СБУ.

Во вторник в Черном море был атакован еще один танкер, Midvolga 2, который, как утверждается, перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. Пока неизвестно, кто стоит за этой атакой, но Украина сразу отвергла свою причастность. В МИД Украины заявили:

"Украина не имеет никакого отношения к этому инциденту, и мы официально опровергаем любые подобные утверждения российской пропаганды. Более того, предполагаемый маршрут из России в Грузию через ИЭЗ Турции не имеет смысла и позволяет предположить, что Россия могла инсценировать все это".

По данным агентства Reuters, стоимость доставки по Черному морю после атак возросла, так как страховые компании пересмотрели тарифы, связанные военными рисками.

Украина, обороняющаяся от российской военной агрессии, считает нефтяные танкеры российского "теневого флота" и НПЗ на терртории РФ законными военными целями.