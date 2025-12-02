Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Третий российский танкер атакован в Черном море, заявили в Турции

Архивное фото: нефтяной танкер пришвартован у нефтеперевалочного комплекса «Шесхарис» в черноморском порту Новороссийска, Россия, 11 октября 2022 года.
Архив: Нефтяной танкер пришвартован у нефтяного и нефтепродуктового комплекса «Шесхарис» в черноморском порту Новороссийска, Россия, 11 октября 2022 года. Авторское право  AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
Авторское право AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Kieran Guilbert
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

По данным Директората по морским делам Турции, судно не запрашивало помощи, а 13 членов экипажа не пострадали и находятся в безопасности.

Турецкие власти сообщили во вторник, что в Черном море был атакован танкер, который, как утверждается, перевозил подсолнечное масло из России в Грузию, спустя несколько дней после того, как два находящихся под санкциями нефтяных танкера, связанных с «теневым флотом» Москвы, были поражены украинскими морскими дронами.

По данным Директората по морским делам, судно под российским флагом MIDVOLGA-2 подверглось атаке примерно в 130 километрах от турецкого побережья.

Запроса о помощи судно не подавало и направлялось к турецкому порту Синоп, сообщили в ведомстве в заявлении в X.

13 членов экипажа танкера не пострадали. По данным турецкого телеканала NTV, атака была совершена с помощью дрона-камикадзе.

Инцидент произошел после ударов украинских дронов по двум российским судам Kairos и Virat в пятницу в пределах исключительной экономической зоны Турции. Экипажи обоих судов были спасены благодаря оперативным действиям береговой охраны и спасательных служб.

Эти суда включены в перечень подпадающих под международные санкции после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и значатся в базе данных OpenSanctions как часть кремлевского «теневого флота».

Под этим термином подразумеваются сотни старых грузовых судов, которые Москва использует для обхода ограничений на экспорт российской нефти.

Related

Во время войны, развязанной Москвой, Украина наносила успешные удары по российскому судоходству, в частности с помощью начиненных взрывчаткой морских дронов. Однако ранее украинские операции в основном ограничивались водами северной части Черного моря.

В понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил против ударов Украины по судам Kairos и Virat, назвав их «тревожной эскалацией» конфликта.

«Мы не можем одобрить эти атаки, которые угрожают безопасности судоходства, жизни людей и окружающей среде, особенно в нашей собственной исключительной зоне», заявил Эрдоган в телевизионном обращении. «Мы направляем всем сторонам необходимые предупреждения в связи с подобными ситуациями».

Член НАТО Турция на протяжении почти четырехлетней войны сохраняет тесные отношения с Россией и Украиной. Ранее в этом году она принимала в Стамбуле переговоры на низком уровне между Украиной и Россией, однако в Стамбуле существенного прогресса удалось добиться лишь по вопросу обмена военнопленными.

Дополнительные источники • AP

Поделиться Комментарии

