NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкастыВидеоAfricanews
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Десятки активистов в Гонконге приговорены к тюрьме

Гонконг
Гонконг Авторское право Vincent Yu/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Авторское право Vincent Yu/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В Гонконге сорок пять продемократических активистов приговорены к тюремному заключению. Всех их признали виновными в заговоре с целью свержения власти.

РЕКЛАМА

В Гонконге сорок пять бывших законодателей и продемократических активистов приговорены к тюремному заключению на сроки от четырех до 10 лет. Всех их признали виновными в заговоре с целью свержения власти.

Этот судебный процесс считается самым крупным после принятия закона о национальной безопасности, который Пекин ввел в Гонконге вскоре после протестов 2019 года.

Самый большой срок (10 лет) получил Бенни Тай. Он разработал неофициальные праймериз — предварительный отбор оппозиционных кандидатов — на местные выборы, запланированные на 2020 год. Однако власти отложили выборы, сославшись на пандемию. В праймериз проголосовали более полумиллиона жителей Гонконга.

Активистов, включая Бенни Тая, арестовали в начале 2021 года. Более двухсот человек стояли в очереди под дождем, чтобы пройти в зал заседаний.

Эмилия Вонг, подруга одного из активистов: "Конечно, это заставит замолчать больше людей, потому что вы видите, как праймериз могут оказаться незаконными и привести к десяти годам заключения, так что, конечно, это заставит замолчать больше людей".

Правозащитные организации подвергли приговор резкой критике, назвав его подрывом гражданских свобод и независимости судебной системы Гонконга.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Китайская экономика замедлилась в апреле, так как "синдром торговой войны" отразился на розничных продажах и жилищном строительстве

Пожар в ресторане в китайском Ляояне: не менее 22 погибших

Рост экономики Китая в первом квартале превысил прогнозы на фоне неопределенности