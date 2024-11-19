Десятки активистов в Гонконге приговорены к тюрьме

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В Гонконге сорок пять бывших законодателей и продемократических активистов приговорены к тюремному заключению на сроки от четырех до 10 лет. Всех их признали виновными в заговоре с целью свержения власти.

Этот судебный процесс считается самым крупным после принятия закона о национальной безопасности, который Пекин ввел в Гонконге вскоре после протестов 2019 года.

Самый большой срок (10 лет) получил Бенни Тай. Он разработал неофициальные праймериз — предварительный отбор оппозиционных кандидатов — на местные выборы, запланированные на 2020 год. Однако власти отложили выборы, сославшись на пандемию. В праймериз проголосовали более полумиллиона жителей Гонконга.

Активистов, включая Бенни Тая, арестовали в начале 2021 года. Более двухсот человек стояли в очереди под дождем, чтобы пройти в зал заседаний.

Эмилия Вонг, подруга одного из активистов: "Конечно, это заставит замолчать больше людей, потому что вы видите, как праймериз могут оказаться незаконными и привести к десяти годам заключения, так что, конечно, это заставит замолчать больше людей".

Правозащитные организации подвергли приговор резкой критике, назвав его подрывом гражданских свобод и независимости судебной системы Гонконга.