Чехия построит два новых реактора на АЭС "Дукованы", проект реализует южнокорейская компания

Чешская Республика планирует построить два новых реактора на АЭС в Дукованах для увеличенияя энергетических ядерных мощностей.

Расположенная на западе Моравии, эта атомная станция стала первой в Чехии, построенной в рамках контракта с Советским союзом в 70-е годы.

Тендер на строительство реакторов выиграла южнокорейская компания KHNP (Korea Hydro & Nuclear Power),мощность каждого из них составит более 1000 мегаватт. Стоимость проекта оценивается в 21 миллиард евро.

Решение об увеличении мощностей АЭС в Дукованах принято, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива, удовлетворить требования к низкому уровню выбросов и обеспечить устойчивый спрос на электроэнергию, который ожидается в ближайшие годы для обеспечения центров обработки данных и электромобилей.

Думаю, что к 2050 году доля ядерной энергетики в энергетическом балансе Чешской Республики должна составить от 50 до 60% Пётр Заводский исполнительный директор проекта "Дукованы"

По мнению Мартина Седлака, программного директора Modern Energy Union, в будущем это станет "неотъемлемой" частью энергетического баланса страны, хотя возобновляемые источники энергии также имеют решающее значение.

Растущий спрос на энергоносители и установленные странам и компаниям для резкого сокращения выбросов углекислого газа сроки возрождают интерес к ядерным технологиям. Хотя ядерная энергетика производит отходы, она не приводит к выбросам парниковых газов, в первую очередь CО2, - основной причины изменения климата.

Евросоюз включив ядерную энергетику в систему классификации экологически устойчивой экономической деятельности, что открыло двери для финансирования. Чешская Республика, Словакия, Венгрия и Франция - ядерные лидеры континента, в значительной степени полагающиеся на ядерную энергетику.

Бельгия и Швеция недавно пересмотрели планы поэтапного отказа от ядерной энергетики. Дания и Италия также пересматривают возможность её использования, в то время как Польша намерена присоединиться к клубу из 12 дружественных к ядерному оружию стран Европейского союза после подписания соглашения с американской компанией Westinghouse о строительстве трех ядерных блоков.

Хотя атомная энергетика пользуется общественной поддержкой, в стране и за рубежом раздаются скептические голоса. В НПО "Друзья Земли" говорят, что это слишком дорого и деньги можно было бы с большей пользой использовать для развития отрасли. Кроме того, в стране до сих пор нет постоянного хранилища отработанного топлива. Электростанции в Дукованах и Темелине расположены недалеко от границы с Австрией, которая отказалась от атомной энергетики после взрыва на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В 2000 году спор из-за электростанции в Темелине привел к политическому кризису и блокированию пограничных переходов на несколько недель. Австрия остается наиболее скептически настроенной страной ЕС, и ее нижняя палата парламента уже отклонила чешский план строительства малых модульных реакторов.