Франция: кокаин обогнал каннабис по прибыльности

Паллеты с кокаином, изъятые на борту судна береговой охраны США "Стоун" в среду, 19 ноября 2025 года, в Порт-Эверглейдс, Форт-Лодердейл, штат Флорида.
Паллеты с кокаином, изъятые на борту судна береговой охраны США "Стоун" в среду, 19 ноября 2025 года, в Порт-Эверглейдс, Форт-Лодердейл, штат Флорида.
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано
В 2023 году объём торговли наркотиками оценивался в 6,8 миллиарда евро. За минувшие 15 лет он вырос втрое

Кокаин в 2023 году стал самым прибыльном наркотиком во Франции. Об этом говорят результаты исследования под эгидой правительственной межведомственной комиссии.

Авторы работы — сотрудники университета Лилля — сообщают, что общий оборот наркоторговли во Франции в 2023 году составил 6,8 млрд евро, что почти в три раза больше, чем в 2010 году. 90% продаж приходятся на каннабис и кокаин.

C 2010-го на рынке наркотиков изменилось многое — цены, потребители, методы продаж, но самое заметное — кокаин стал самым прибыльным наркотиком, опередив каннабис. В 2023 году дилеры заработали на нём 3,1 миллиарда евро.

Согласно исследователям, это кажется парадоксом: ведь цены на кокаин сейчас — среди самых низких в истории и продолжат снижаться: 66 евро за грамм в 2023-м, 58 евро в 2024-м. Такое падение цен связано с увеличением объёмов производства в Южной Америке.

Кроме того, и продажи гораздо меньше: в 2023-м было куплено 397,4 тонн каннабиса и «всего» 47,1 тонн кокаина.

По мнению исследователей, рост прибыльности можно объяснить лишь ростом числа потребителей кокаина: за 10 лет их стало втрое больше.

Сегодняшние потребители кокаина и каннабиса сильно отличаются от тех, кто употреблял эти наркотики десять лет назад. Изменения в соотношении цены и чистоты означают, что кокаин становится все более дешевым и доступным продуктом.

Во французской Межведомственной комиссии по борьбе с наркотиками рассказывают, что десять лет назад за пределами Париже кокаин почти не встречался; сегодня же его употребляют по всей стране и рабочие, и служащие; всё чаще среди таких встречаются вполне социально устроенные люди, даже пары с детьми.

Изменился и профиль потребителя каннабиса. Этот продукт уже не так популярен среди молодёжи. Но с другой стороны, у марихуаны всё больше «постоянных клиентов», употребляющих травку почти каждый день.

Растёт и рынок других психоактивных препаратов. С 2010 по 2023 год рынок экстази/МДМА вырос почти в пять раз: с 11,3 млн таблеток в 2010-м до 65,6 млн в 2023-м.

Стремительный рост обусловлен, не в последнюю очередь, техническим прогрессом: увеличилась производительность выращивания и переработки веществ, а наркодилеры широко используют мессенджеры для обмена сообщениями с клиентами.

