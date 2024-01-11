EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Власти Эквадора ведут войну с бандами наркоторговцев

Кито, Эквадор
Кито, Эквадор Авторское право Carlos Noriega/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Президент Эквадора Даниэль Нобоа обещает расправиться с преступными группировками. По его словам, они насчитывают более 20 тысяч человек.

РЕКЛАМА

В Эквадоре действует режим чрезвычайного положения. На улицах городов - военные и полицейские. Силы безопасности по всей стране охраняют больницы и другие общественные учреждения. Обучение в школах проходит дистанционно.

Правительство заявило, что правоохранительные органы арестовали более 300  человек, по подозрению в террористических актах.

Президент Даниэль Нобоа пообещал расправиться с преступными группировками, которые по его словам насчитывают более 20 000 человек.

Глава государства предупредил, что судьи, прокуроры и чиновники, которые сотрудничают с бандами, будут считаться частью террористической сети.

Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности после побега из тюрьмы главаря преступной группировки "Лос-Чонерос". В тюрьмах страны вспыхнули бунты, в стране начались беспорядки.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

На выборах президента Эквадора лидируют Луиса Гонсалес и Даниэль Нобоа

Предвыборная кампания в атмосфере насилия

Вдова кандидата в президенты Эквадора: "Его убило государство"

Политика Эквадора Республика Эквадор чрезвычайное положение Мафия беспорядки