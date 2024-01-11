Власти Эквадора ведут войну с бандами наркоторговцев

By Euronews

Президент Эквадора Даниэль Нобоа обещает расправиться с преступными группировками. По его словам, они насчитывают более 20 тысяч человек.

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В Эквадоре действует режим чрезвычайного положения. На улицах городов - военные и полицейские. Силы безопасности по всей стране охраняют больницы и другие общественные учреждения. Обучение в школах проходит дистанционно.

Правительство заявило, что правоохранительные органы арестовали более 300 человек, по подозрению в террористических актах.

Президент Даниэль Нобоа пообещал расправиться с преступными группировками, которые по его словам насчитывают более 20 000 человек.

Глава государства предупредил, что судьи, прокуроры и чиновники, которые сотрудничают с бандами, будут считаться частью террористической сети.

Власти Эквадора ввели в стране режим ЧП из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности после побега из тюрьмы главаря преступной группировки "Лос-Чонерос". В тюрьмах страны вспыхнули бунты, в стране начались беспорядки.