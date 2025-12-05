Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Олимпийский огонь прибыл в Италию

By Giorgia Orlandi
Из Рима факел пронесут по всей стране

Олимпийский факел зимних Игр 2026 года в Милане и Кортине наконец-то прибыл на итальянскую землю. Самолет, доставивший его прямо из Греции, приземлился в римском аэропорту Фьюмичино.

Итальянская столица стала первой остановкой долгого путешествия: факел пронесут через всю страну более 10 000 факелоносцев, пройдя через 60 городов. 26 января эстафета олимпийского огня окажется в Кортине-д'Ампеццо, а затем к церемонии открытия прибудет в Милан.

Путешествие Олимпийского огня — это больше, чем спортивная традиция, это событие, несущее послание надежды и преемственности, цель которого - объединить страну на основе олимпийских ценностей.

Жасмин Паолини, председатель Фонда Милан-кортина-2026:

«Все ценности спорта — преданность, азарт, мир, единство — я надеюсь, что они распространятся по всей Италии, что люди увлекутся спортом, а это всегда хорошо».

Из римского аэропорта огонь отправляется к президенту республики Серджо Маттарелле. В пятницу состоится церемония зажжения огня на площади перед президентским дворцом: важный момент для страны с давними спортивными традициями.

Валерио Пиччиони, спортивный журналист:

«Италия принимала Олимпийские игры в 1956 году в Кортине д'Ампеццо. Затем мы проводили их в 2006 году в Турине, что привело к позитивным достижениям с точки зрения атмосферы в городе, уверенности города в себе и в своей способности приветствовать и воспринимать остальной мир. Ведь чем больше мира, тем дольше эти Олимпийские игры останутся в памяти.

Также Игры, конечно, — способ борьбы с новыми вызовами. Одна из проблем, которую мы решаем все вместе — изменения климата. Необходимо переосмыслить концепцию, культуру зимних видов спорта на фоне постоянного повышения температуры, на фоне того, что отношения людей со снегом и льдом неизбежно меняются. Вот такая задача стоит перед нами — конечно, не только на 15 дней Олимпиады, но и на будущее».

