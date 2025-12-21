Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Орбан: "Коллапс Украины станет катастрофой для Венгрии"

Виктор Орбан на "антивоенном митинге" в Сегеде, 20.12.2025.
Виктор Орбан на "антивоенном митинге" в Сегеде, 20.12.2025. Авторское право  MTI
Авторское право MTI
By Gábor Tanács
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button

Премьер-министр Венгрии заявил, что Венгрия должна многое сделать против падения Украины, потому что "стоимость вашего участка земли зависит не только от состояния этой земли, но и от состояния соседнего участка земли и от того, кто там живет".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в воскресенье на "мирном собрании" "Цифровых гражданских кругов", сети групп, симпатизирующих правящей партии ФИДЕС. Премьер-министр Венгрии - впервые после 15 лет пребывания у власти - сталкивается с реальным сопротивлением на предстоящих выборах. Выступая на пятой остановке своего "тура по стране" в южном городе Сегед, он обратился к сторонникам с речью о внешней политике Венгрии.

"Не заблуждайтесь: коллапс Украины стал бы катастрофой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, но мы должны сделать многое, чтобы этого не произошло. Сельские жители - и спекулянты недвижимостью - прекрасно понимают, что стоимость вашего участка земли зависит не только от состояния этой земли, но и от состояния соседнего участка, а также от того, кто там живет", - сказал Орбан.

Орбан также заявил, что Украина получает от Венгрии 44 % электроэнергии и 56% природного газа, добавив, что значительная часть этой энергии поступает из российских источников; по его словам, мир устроен "сложнее, чем это кажется из Брюсселя". Венгерские официальные лица уже ссылались на эти цифры, отвечая на критику по поводу отношений Венгрии с Россией.

Днем ранее Орбан прокомментировал российское вторжение на Украину, заявив, что "трудно сказать, кто на кого напал", - заявление, расходящееся с преобладающим международным консенсусом по поводу войны. В субботнем выступлении он повторил свою позицию, согласно которой оказание помощи Украине в войне против России способствует затягиванию конфликта и, по его мнению, не отвечает интересам Украины.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

"ЕК систематически насилует европейское право", - говорит Орбан о замораживании российских активов

Орбан на встрече с Путиным: "Россия - наш главный энергопартнёр"

Виктор Орбан и Петер Мадьяр начали предвыборную кампанию в городе Дьере