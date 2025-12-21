Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил в воскресенье на "мирном собрании" "Цифровых гражданских кругов", сети групп, симпатизирующих правящей партии ФИДЕС. Премьер-министр Венгрии - впервые после 15 лет пребывания у власти - сталкивается с реальным сопротивлением на предстоящих выборах. Выступая на пятой остановке своего "тура по стране" в южном городе Сегед, он обратился к сторонникам с речью о внешней политике Венгрии.

"Не заблуждайтесь: коллапс Украины стал бы катастрофой для Венгрии. Поэтому падение Украины не только не в интересах Венгрии, но мы должны сделать многое, чтобы этого не произошло. Сельские жители - и спекулянты недвижимостью - прекрасно понимают, что стоимость вашего участка земли зависит не только от состояния этой земли, но и от состояния соседнего участка, а также от того, кто там живет", - сказал Орбан.

Орбан также заявил, что Украина получает от Венгрии 44 % электроэнергии и 56% природного газа, добавив, что значительная часть этой энергии поступает из российских источников; по его словам, мир устроен "сложнее, чем это кажется из Брюсселя". Венгерские официальные лица уже ссылались на эти цифры, отвечая на критику по поводу отношений Венгрии с Россией.

Днем ранее Орбан прокомментировал российское вторжение на Украину, заявив, что "трудно сказать, кто на кого напал", - заявление, расходящееся с преобладающим международным консенсусом по поводу войны. В субботнем выступлении он повторил свою позицию, согласно которой оказание помощи Украине в войне против России способствует затягиванию конфликта и, по его мнению, не отвечает интересам Украины.