Клонированные кабинеты Путина: откуда он выступает на самом деле?

Кабинет Путина
Кабинет Путина Авторское право  Sputnik
Авторское право Sputnik
By Jesús Maturana & 'Radio Free Europe', 'Radio Liberty'
Опубликовано Последние обновления
Расследование показало, что Кремль сотни раз лгал о местонахождении российского президента. У Путина три одинаковых кабинета в разных городах, а государственные СМИ представляют встречи как московские, хотя они снимаются за тысячи километров от российской столицы.

Радио "Свобода" разоблачило одну из систематических манипуляций в России: у Кремля есть три почти точные копии президентского кабинета в Ново-Огареве (под Москвой) в двух других местах: Бочаров Ручей (Сочи) на берегу Черного моря, и Валдай, на полпути между Москвой и Санкт-Петербургом.

Анализ около 700 видеозаписей, выпущенных администрацией Путина, выявил обман. Следующие детали выдают обман:

  • положение дверной ручки
  • пазы в стеновых панелях
  • рисунок дерева
  • форма подставки под телевизор.

Все это немного отличается в разных офисах. В московском офисе ручка находится чуть ниже линии панелей. В Сочи она на несколько сантиметров выше.

В 2020 году государственное телевидение показало, как Путин входит в свой кабинет с табличкой "Ново-Огарево". Однако дверная ручка выдавала, что он находится в Сочи, а не в Москве. Утечка проездных документов подтвердила это: журналисты и сотрудники службы безопасности прилетели в Сочи в те же дни, хотя встречи были представлены как состоявшиеся в столице.

Сравнение панелей между тремя клонированными кабинетами
Сравнение панелей между тремя клонированными кабинетами Radio Free Europe

От Сочи до Валдая: убежище после вторжения в Украину

Во время пандемии около трети встреч, якобы проведенных в Ново-Огареве, на самом деле были записаны в Сочи. Путин принимал там лидеров и чиновников, в то время как государственные СМИ утверждали, что он работает из Москвы.

Через год после вторжения в Украину, в 2023 году, Путин почти полностью покинул Сочи и, по сообщениям, укрылся на Валдае. Мотивация очевидна - безопасность, поскольку он более изолирован и лучше защищен от возможных атак беспилотников. В августе, как сообщается, в окрестностях были установлены 12 зенитных комплексов "Панцирь-С1".

Сравнение расположения дверной ручки кабинета
Сравнение расположения дверной ручки кабинета Radio Free Europe

Анализ показывает, что из 30 публичных выступлений Путина из его кабинета в период с января по сентябрь этого года только одно не было записано на Валдае. Даже ключевые совещания, например, после пожара в торговом центре в Сибири, унесшего жизни 60 человек в 2018 году, проходили на Валдае, хотя Кремль утверждал, что это было в Москве.

Причина очевидна для экспертов: безопасность. Бочаров Ручей в Сочи - открытое и заметное место. Ново-Огарево находится в элитном пригороде, где оборонительные меры привлекли бы внимание. Валдай находится в отдалении, в лесу, и его легко защитить.

Кремль не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ознакомился с вопросами, направленными ему расследователями, но не ответил на них. В 2020 году, когда другое СМИ впервые сообщило о существовании дублирующих кабинетов, Песков назвал это "неточностью" и опроверг информацию о существовании идентичных офисов.

Места расположения клонированных кабинетов Путина: Валдай, Ново-Огарево (Москва), Бочаров Ручей (Сочи)
Места расположения клонированных кабинетов Путина: Валдай, Ново-Огарево (Москва), Бочаров Ручей (Сочи) Radio Free Europe

Утечка документов с государственного телевидения, полученных через взломанную электронную почту, подтверждает, что пункты назначения поездок президента отличаются от официально объявленных.

То, что начиналось как анализ стуков в дверь, превратилось в свидетельство целенаправленной системы дезинформации. Путин может быть где угодно, но официальное послание всегда одно и то же: неустанная работа из Москвы по обеспечению безопасности России.

