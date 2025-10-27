Турция купит у Великобритании 20 истребителей Eurofighter на €9 млрд

Турция и Великобритания подписали договор на поставку Анкаре 20 британских истребителей Eurofighter Typhoon на сумму 8 млрд фунтов стерлингов (около 9 млрд евро).

Соглашение об укреплении военно-воздушного потенциала Турции было подписано во время первого визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Анкару и стало первым заказом британских "Тайфунов" с 2017 года.

"Наши страны могут находиться в разных концах Европы, но мы сильные партнеры, работающие сейчас в более тесном контакте, чем когда-либо прежде", — сказал Стармер на церемонии подписания договора.

"Это укрепит безопасность во всем НАТО, углубит наше двустороннее оборонное сотрудничество и ускорит экономический рост здесь и в Соединенном Королевстве, обеспечив 20 000 британских рабочих мест. Я горжусь тем, что британские "Тайфуны" станут жизненно важной частью турецких ВВС на долгие годы", — добавил британский премьер.

Реджеп Тайип Эрдоган назвал соглашение "новым символом стратегических отношений между двумя близкими союзниками".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после подписания двустороннего соглашения в Анкаре, 27 октября 2025 г. AP Photo

Кир Стармер добавил, что соглашение предусматривает возможность продажи большего количества самолетов в будущем.

В июле Анкара и Лондон подписали предварительное соглашение о поставках истребителей Eurofighter, которые производятся консорциумом, состоящим из Великобритании, Германии, Италии и Испании, возглавляемым британской компанией BAE Systems.

Сделка была заключена после того, как Германия пообещала не противиться продаже истребителей Турции.

На прошлой неделе Реджеп Тайип Эрдоган совершил поездку по трем странам Персидского залива и провел переговоры о возможном приобретении подержанных "Тайфунов" у Катара и Омана.

В дополнение к 20 новым британским самолетам Турция планирует приобрести 12 подержанных самолетов у Катара и еще 12 у Омана, сообщил турецкий новостной канал A Haber со ссылкой на министра обороны Яшара Гюлера.

Новые обвинения для Имамоглу

Визит Кира Стармера в Турцию состоялся в понедельник, когда турецкие прокуроры выдвинули новые обвинения против находящегося в тюрьме оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, обвинив политика, считающегося главным соперником Эрдогана, в причастности к "шпионской" деятельности.

Экрем Имамоглу был арестован в марте по обвинению в коррупции, которое он категорически отрицает.

Главная оппозиционная Республиканская народная партия (РНП) Турции критикует европейские правительства за их сдержанную реакцию на то, что они считают политически мотивированными репрессиями правительства против Имамоглу и других заключенных в тюрьму оппозиционных мэров. Правительство Эрдогана настаивает на том, что суды работают независимо.

Представитель Стармера Том Уэллс заявил, что Великобритания ожидает от Турции "соблюдения ее международных обязательств и верховенства закона, включая право на справедливый суд", добавив, что Лондон поднимал вопрос об арестах с турецким правительством "на нескольких уровнях".

Люди выкрикивают лозунги во время митинга в поддержку находящегося в заключении оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу, в Стамбуле, 26 октября 2025 года AP Photo

"Мы всегда были очень честны с нашими партнерами. Экономическое партнерство может сосуществовать с откровенным диалогом по вопросам, вызывающим разногласия", — сказал Уэллс, когда его спросили о положении дел с правами человека в Турции.

Турция рассматривает покупку "Еврофайтеров" и других современных истребителей как промежуточное решение до тех пор, пока не начнет действовать разработанный внутри страны истребитель пятого поколения KAAN. Ожидается, что это произойдет не ранее 2028 года.

Турция, член военного альянса НАТО, также стремится вернуться в программу закупок американских истребителей F-35. В 2019 году она была исключена из нее из-за закупки российских систем противоракетной обороны С-400.

Эрдоган поднял вопрос о продаже истребителей F-35 во время недавней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.