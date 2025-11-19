Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Бразилии возмущены словами канцлера ФРГ Фридриха Мерца о Белене

Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) в Бразилии, 7 ноября 2025 года
Опубликовано
Канцлер Германии Фридрих Мерц вызвал возмущение уничижительным комментарием о визите на климатический саммит COP30 в Бразилии. Мерц заявил в Берлине, что журналисты, путешествовавшие с ним, были рады тому, что смогли снова покинуть город.

Канцлер Германии Фридрих Мерц (ХДС) вызвал возмущение в Бразилии уничижительным комментарием по поводу своего короткого визита на климатический саммит COP30 в Белен. Глава правительства Германии отправился в Южную Америку в начале ноября.

Неосторожное замечание Мерца вызывало недовольство

После этого на торговой конференции в Берлине Мерц сказал, что никто из его делегации не хотел оставаться в Белене и что все они были рады возможности уехать. В частности, он имел в виду журналистов, которые путешествовали вместе с ним. Мерц сказал следующее:

"Дамы и господа, мы живем в одной из самых красивых стран мира. Я спросил некоторых журналистов, которые были со мной в Бразилии на прошлой неделе: "Кто из вас хотел бы остаться здесь? Никто из них не поднял руки. Все они были счастливы, что в пятницу вечером мы вернулись в Германию из того места, в котором находились".

Резкая реакция президента Лулы

Президент Бразилии Лула да Силва посоветовал канцлеру изучить культурную жизнь города.

Мерцу было бы неплохо сходить в ресторан и потанцевать. "Тогда бы он понял, что Берлин не предлагает ему и десяти процентов того качества, которое есть в штате Пара и городе Белен", - сказал Лула. По словам президента, общеизвестно, что город Белен беден, однако гостеприимство жителей не знает себе равных.

Мэр Белена и губернатор штата Пара также отреагировали на происходящее.

Мэр Игорь Нормандо назвал комментарии канцлера не только "прискорбными", но и "высокомерными и предвзятыми". Губернатор Хелдер Барбальо заявил, что Мерц, вероятно, не знает, о чем говорит.

Немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle распространила берлинскую речь канцлера в X:

Понять и простить

В социальных сетях против Мерца разразилась настоящая буря. Пользователи обвиняли его в грубости, расизме и чувстве белого превосходства. Одни требовали извинений, другие больше не хотели видеть его в Бразилии.

Бразильские СМИ также выступили с резкой критикой.

В то же время нашлись и те, кто проявил понимание к Мерцу. Некоторые бразильцы ссылались на тяжелые условия жизни в Белене, такие как сильная жара, проливные дожди и бедность. По их мнению, было безответственно организовывать саммит по климату именно там. Выбор места проведения саммита был подвергнут критике задолго до комментариев Мерца.

Федеральный министр окружающей среды Карстен Шнайдер и статс-секретарь Йохен Фласбарт были там с немецкой делегацией. Шнайдер попытался разрядить дискуссию в связи с выступлением Мерца в Берлине. Министр опубликовал в социальных сетях фотографию джунглей и похвалил хозяев. Бразилия - "замечательная страна с дружелюбными людьми и хорошими хозяевами". Он продолжил: "Жаль, что я не мог остаться здесь подольше после саммита".

В прошлом высказывания федерального канцлера не раз становились причиной публичных, порой жарких дискуссий. Совсем недавно вызвал возмущение его комментарий о "городском пейзаже".

