Европейцы верят, что планету еще можно спасти

В эти дни в Бразилии проходит Всемирная климатическая конференция СОР30. Опрос группы YouGov среди 8 тысяч жителей 5 стран Европы показал: большинство респондентов Дании (69 %), Франции (73 %), Италии (76 %), Испании (74 %), Германии (63 %) и Великобритании (62 %) обеспокоены изменением климата и его последствиями. При этом немцы и британцы чаще других признаются, что не слишком встревожены изменением климата.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Европа занимает третье место в мире по выбросам CO2, а Германия и Великобритания - первое и третье места соответственно в региональной тройке лидеров.

В ходе вопроса выяснилось, что большинство респондентов верят, что избежать наихудших последствий для планеты еще возможно, но для этого потребуется кардинально изменить политику. Активнее других эту идею поддерживает Испания - 65 %, а в Германии этот показатель составляет всего 46 %.

В соответствии с девизом COP30 "глобальные коллективные усилия" большинство респондентов ЕС согласны, что борьба с изменением климата будет эффективнее, если все страны мира станут работать сообща.

Хотя на долю богатых регионов приходится почти две трети совокупных выбросов углекислого газа, менее одного респондента из четырех считает, что именно они должны нести основное бремя ответственности. Большинство жителей Испании, Дании и Германии заявили, что ЕС должен принимать решения об изменении климата от имени всех членов.

А во Франции и Италии мнения разделились; там многие респонденты полагают что нацправительствам следует работать над климатической повесткой независимо от ЕС.