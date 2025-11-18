Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Испания выделит Украине новый пакет военной помощи. Генштаб ВСУ заявил об ударе ракет ATACMS по РФ

Санчес и Зеленский в Мадриде 18 ноября
Санчес и Зеленский в Мадриде 18 ноября
Авторское право Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Пакет военной помощи должен быть утвержден в течении месяца. Украина получит ракеты для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о планах выделить Украине новый пакет военной помощи и на восстановление разрушенного размером 817 миллионов евро. По словам Санчеса, пакет военной помощи должен быть утвержден в течении месяца.

Эта помощь предусматривает 300 млн евро в рамках выполнения соглашения о безопасности, 100 млн евро в рамках инструмента PURL по закупке государствами НАТО в США оружия для Украины и 215 млн евро в рамках инструмента ЕС SAFE по закупке оборудования для борьбы с беспилотниками, радаров и техники.

Президент Владимир Зеленский заявил, что новый пакет военной помощи от Испании будет включать, в частности, 40 ракет для систем противовоздушной обороны IRIS-T.

В рамках объявленной помощи правительство Испании также введет финансовый инструмент для восстановления Украины в размере 200 миллионов евро.

"Несомненно, одним из самых сложных моментов являются проблемы в энергетическом секторе после российских ударов, и Испания готова нам помочь. Я благодарю вас за экономический пакет в размере 8 миллионов евро, в частности для энергетики», - отметил Зеленский

В Мадриде были подписаны пять двусторонних документов, включая Меморандум о взаимопонимании по промышленному сотрудничеству в области безопасности и обороны между испанскими компаниями Escribano и Tecnova и украинской компанией "Praktika".

В среду Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Мы будем говорить с ним о максимальных возможностях, как сделать так, чтобы Украина получила справедливый мир. И это, я думаю, будет достаточно предметная беседа. Может длинная, может не очень длинная. Посмотрим", - сказал Зеленский.

Между тем Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Украина применила тактические ракетные комплексы ATACMS для нанесения точечного удара по военным объектам на территории России. Военные не уточнили, когда и по каким объектам нанесли удар, и заявили, что "применение дальнобойных средств поражения, в частности таких как АТАСМС, будет продолжаться".

Агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщает, что Рязанский НПЗ - один из крупнейших в России - приостановил переработку сырой нефти до конца месяца после атаки украинских беспилотников 15 ноября, которые ударили по главной установке мощностью свыше восьми миллионов метрических тонн в год, тем самым выведя из строя половину общей мощности завода. При этом в конце октября один блок уже пострадал от дронов ВСУ и его не отремонтировали.

Российские атаки на Украину во вторник днем продолжились. В Днепропетровской области семь человек получили ранения, пострадали объекты гражданской инфраструктуры, в том числе птицеводческий комплекс, там погибло сто птиц.

