Государственный департамент США вновь заявил, что позиция Вашингтона по вопросу приобретения F-35 остается прежней, то есть отрицательной, поскольку любая продажа американских истребителей должна полностью соответствовать закону, в частности, Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

"Позиция США в отношении приобретения Турцией и дальнейшего обладания российской системой ПВО С-400 не изменилась, а требования к приобретению Турцией американских истребителей F-35 ясны и полностью соответствуют разделу 1245 Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год", - заявили в Госдепартаменте.

Пол Гуальяноне, старший сотрудник Управления по законодательным вопросам Госдепартамента, дал разъяснения в ответ на письмо, направленное 25 сентября конгрессменом Крисом Поупом и еще 19 членами Конгресса на имя госсекретаря США Марко Рубио.

Письмо законодателей было отправлено на фоне сообщений о том, что переговоры между правительством США и Турцией о возможном возобновлении участия Анкары в программе F-35 находятся на продвинутой стадии.

В своем письме члены Конгресса выразили возражения и опасения по поводу возможной продажи Турции истребителей F-35 и F-16.

В своем ответе Госдепартамент отметил, что Соединенные Штаты официально проинформировали турецкое правительство о существующей правовой и политической базе, регулирующей приобретение российских оборонных систем, а также о последствиях, которые могут повлиять на право Турции закупать самолеты F-35.