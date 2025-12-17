Истребители F-35: твердое "нет" США для Турции, пока она сохраняет российские С-400

Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Fatima Shbair/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Госдепартамент ответил на письмо членов Конгресса США, обеспокоенных возможной продажей F-35 Турции

Государственный департамент США вновь заявил, что позиция Вашингтона по вопросу приобретения F-35 остается прежней, то есть отрицательной, поскольку любая продажа американских истребителей должна полностью соответствовать закону, в частности, Закону о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA).

"Позиция США в отношении приобретения Турцией и дальнейшего обладания российской системой ПВО С-400 не изменилась, а требования к приобретению Турцией американских истребителей F-35 ясны и полностью соответствуют разделу 1245 Закона об ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год", - заявили в Госдепартаменте.

Пол Гуальяноне, старший сотрудник Управления по законодательным вопросам Госдепартамента, дал разъяснения в ответ на письмо, направленное 25 сентября конгрессменом Крисом Поупом и еще 19 членами Конгресса на имя госсекретаря США Марко Рубио.

Письмо законодателей было отправлено на фоне сообщений о том, что переговоры между правительством США и Турцией о возможном возобновлении участия Анкары в программе F-35 находятся на продвинутой стадии.

В своем письме члены Конгресса выразили возражения и опасения по поводу возможной продажи Турции истребителей F-35 и F-16.

В своем ответе Госдепартамент отметил, что Соединенные Штаты официально проинформировали турецкое правительство о существующей правовой и политической базе, регулирующей приобретение российских оборонных систем, а также о последствиях, которые могут повлиять на право Турции закупать самолеты F-35.

