"Если кто и заслуживает этой награды, так это президент США", - такие слова прозвучали из уст старшего советника Дональда Трампа по Ближнему Востоку.

В интервью Euronews во время своего визита в Брюссель в пятницу Массад Булос выразил своё разочарование тем, что американскому лидеру не присудили Нобелевскую премию мира.

Булос, бывший бизнесмен, миллиардер и сват Трампа, который в настоящее время консультирует его по вопросам африканских и арабских стран, посетил в бельгийской столице форум ЕС Global Gateway.

"Конечно, это была не очень хорошая новость, потому что он абсолютно и точно заслужил это", - посетовал наш собеседник.

"Есть те, кто говорит, что речь идёт о номинациях за достижения более ранние, 2024 года. Возможно, в какой-то степени это верно, но это не оправдание", - сказал Булос, добавив, что он надеется на следующий год.

Нобелевский комитет "поставил политику выше мира"

Белый дом в пятницу раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо вместо Дональда Трампа, который сам неоднократно говорил, что рассчитывает на неё за роль посредника в международных соглашениях о прекращении огня.

Представитель президентской администрации Стивен Чунг написал в соцсетях, что норвежский комитет своим решением "поставил политику выше мира".

"Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, подобного ему, кто мог бы свернуть горы одной лишь силой своей воли", - говоится в посте представителя Белого дома на сайте X.

"Я посвящаю эту победу президенту Трампу..."

А сама лауреат премии Мария Корина Мачадо в своём первом публичном заявлении поблагодарила американского президента за поддержку демократического движения Венесуэлы.

"Мы стоим на пороге победы, и сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединённых Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии. Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!" - написала политик в своём аккаунте на Х.

Трамп проложил путь к "окончательному миру на Ближнем Востоке"

Булос также сообщил, что в это воскресенье президент США отправится на Ближний Восток для участия в церемонии подписания соглашения, которое он назвал "абсолютно огромным и историческим прорывом".

"Только президент Трамп мог добиться чего-то подобного при огромной поддержке не только мусульманского и арабского мира, но и европейского, африканского, всего мира", - добавил он.

По словам советника, мирный план из 20 пунктов, разработанный под руководством США, является "абсолютным окончательным мирным соглашением".

"Речь идёт не только о Газе, но и о будущем региона. И Трамп надеется на прочный и всеобъемлющий мир на всём Ближнем Востоке", - пояснил он.

Администрация Трампа заявила, что 200 американских военнослужащих будут направлены в Израиль, чтобы следить за соблюдением режима прекращения огня в анклаве.

Однако в сделке есть несколько серых зон. Отсутствуют детали относительно разоружения ХАМАС и его будущей роли в секторе Газа. Нет ясности по поводу перспективы создания двух государств.

"Это то, что будет обсуждаться со временем. Как вы знаете, существуют различные фазы. Первая связана с прекращением огня, освобождением заложников и обменом пленными, выводом войск на определённую согласованную территорию, дальше будут другие этапы", - заверил наш собеседник.