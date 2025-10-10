В Белом доме выразили недовольство в связи с тем, что Нобелевская пермия мира не досталась Дональду Трампу. Советник президента США по Ближнему Востоку Массад Булос присоединился к критике этого решения в интервью Euronews.
"Если кто и заслуживает этой награды, так это президент США", - такие слова прозвучали из уст старшего советника Дональда Трампа по Ближнему Востоку.
В интервью Euronews во время своего визита в Брюссель в пятницу Массад Булос выразил своё разочарование тем, что американскому лидеру не присудили Нобелевскую премию мира.
Булос, бывший бизнесмен, миллиардер и сват Трампа, который в настоящее время консультирует его по вопросам африканских и арабских стран, посетил в бельгийской столице форум ЕС Global Gateway.
"Конечно, это была не очень хорошая новость, потому что он абсолютно и точно заслужил это", - посетовал наш собеседник.
"Есть те, кто говорит, что речь идёт о номинациях за достижения более ранние, 2024 года. Возможно, в какой-то степени это верно, но это не оправдание", - сказал Булос, добавив, что он надеется на следующий год.
Нобелевский комитет "поставил политику выше мира"
Белый дом в пятницу раскритиковал решение Нобелевского комитета присудить премию мира лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо вместо Дональда Трампа, который сам неоднократно говорил, что рассчитывает на неё за роль посредника в международных соглашениях о прекращении огня.
Представитель президентской администрации Стивен Чунг написал в соцсетях, что норвежский комитет своим решением "поставил политику выше мира".
"Президент Трамп продолжит заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, подобного ему, кто мог бы свернуть горы одной лишь силой своей воли", - говоится в посте представителя Белого дома на сайте X.
"Я посвящаю эту победу президенту Трампу..."
А сама лауреат премии Мария Корина Мачадо в своём первом публичном заявлении поблагодарила американского президента за поддержку демократического движения Венесуэлы.
"Мы стоим на пороге победы, и сегодня, как никогда, мы рассчитываем на президента Трампа, народ Соединённых Штатов, народы Латинской Америки и демократические страны мира как на наших главных союзников в достижении свободы и демократии. Я посвящаю эту премию страдающему народу Венесуэлы и президенту Трампу за его решительную поддержку нашего дела!" - написала политик в своём аккаунте на Х.
Трамп проложил путь к "окончательному миру на Ближнем Востоке"
Булос также сообщил, что в это воскресенье президент США отправится на Ближний Восток для участия в церемонии подписания соглашения, которое он назвал "абсолютно огромным и историческим прорывом".
"Только президент Трамп мог добиться чего-то подобного при огромной поддержке не только мусульманского и арабского мира, но и европейского, африканского, всего мира", - добавил он.
По словам советника, мирный план из 20 пунктов, разработанный под руководством США, является "абсолютным окончательным мирным соглашением".
"Речь идёт не только о Газе, но и о будущем региона. И Трамп надеется на прочный и всеобъемлющий мир на всём Ближнем Востоке", - пояснил он.
Администрация Трампа заявила, что 200 американских военнослужащих будут направлены в Израиль, чтобы следить за соблюдением режима прекращения огня в анклаве.
Однако в сделке есть несколько серых зон. Отсутствуют детали относительно разоружения ХАМАС и его будущей роли в секторе Газа. Нет ясности по поводу перспективы создания двух государств.
"Это то, что будет обсуждаться со временем. Как вы знаете, существуют различные фазы. Первая связана с прекращением огня, освобождением заложников и обменом пленными, выводом войск на определённую согласованную территорию, дальше будут другие этапы", - заверил наш собеседник.