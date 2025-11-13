Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
На Тайване устраняют последствия шторма "Фунг-Вонг"

Местный житель убирает мусор с затопенной улицы в Навотасе, Филиппины, 10 ноября 2025 года.
Местный житель убирает мусор с затопенной улицы в Навотасе, Филиппины, 10 ноября 2025 года.
Авторское право AP Photo/Aaron Favila
By Надежда Дрямина
Опубликовано
Тропический шторм "Фунг-Вонг" пронёсся над островом в среду, оставив после себя серьёзные по масштабам разрушения. Проливные дожди не прекращаются. Синоптики предупреждают: есть риск новых оползней и наводнений.

На Тайване ведутся работы по ликвидации последствий тропического шторма "Фунг-Вонг". Он обрушился на остров в среду вечером и привёл к сильным наводнениям и оползням, в результате которых пострадали по меньшей мере 95 человек.

Более 8500 жителей были эвакуированы из прибрежных и горных районов. Там всё ещё идут дожди.

В эпицентре стихии оказался уезд Илань, что на севере Тайваня. Там выпало рекордное количество осадков. Серьёзно нарушено транспортное сообщение. Несколько тысяч домохозяйств остались без электроснабжения.

"С позавчерашнего дня ливень не прекращается. Когда здесь идут сильные дожди, это приводит к наводнениям, иногда уровень воды очень высок", - сетует житель пострадавшего от стихии населённого пункта.

"В настоящее время в приоритете использование тяжёлой техники для помощи жителям в уборке повреждённой мебели и техники", - заявил в интервью журналистам Ли Минг-чже, мэр города Суао.

Ранее супертайфун "Фунг-Вонг" ударил по Филиппинам, вызвав катастрофические наводнения. Там погибли 27 человек. Более миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Приближаясь к Тайваню, ураган потерял скорость и ослаб до уровня тропического шторма. Но, по прогнозам синоптиков, ливни в четверг не прекратятся в окрестностях северо-восточного портового города Цзилун и столицы - Тайбэя. В ряде районов сохраняется риск новых оползней и наводнений.

