"Рагаса" ослабевает до тропического шторма после гибели 24 человек на Тайване и Филиппинах

В четверг поисково-спасательные службы расчищали тысячи поваленных деревьев и эвакуировали застрявших жителей: тайфун "Рагаса" ослабел до тропического шторма и двинулся в сторону Вьетнама, оставив не менее 24 погибших на Тайване и Филиппинах.

Шторм продвинулся на запад вдоль южного побережья Китая, обрушившись в среду на провинцию Гуандун и Гонконг.

"Рагаса", который за это время был понижен в статусе с супертайфуна до шторма, достиг своего пика в понедельник, когда его максимальная скорость ветра достигла 265 км/ч, что сделало его самым сильным циклоном года на данный момент. К четвергу скорость ветра ослабла до 65 км/ч.

Шторм принес проливные дожди и свирепый ветер, затопив улицы и выкорчевав сотни деревьев. По сообщениям местных СМИ, в городе Янцзян провинции Гуандун было повалено более 10 000 деревьев, и спасатели использовали экскаваторы для уборки поваленных деревьев.

В городе Чжухай спасатели использовали надувные лодки, чтобы проплыть по затопленным улицам и спасти застрявших жителей. Вода затопила некоторые дома на первых этажах в старых кварталах, и многие жители пытались укрыться на верхних этажах своих домов.

В Гонконге вновь открылись предприятия и возобновились авиарейсы после примерно 1000 перебоев, которые затронули 140 000 пассажиров.

В Гуанчжоу и Шэньчжэне работа, приостановленная в начале недели, постепенно вернулась в нормальное русло.

На Тайване проливной дождь во вторник вызвал переполнение заградительного озера в поселке Гуанфу в восточном тайваньском уезде Хуалиен, что привело к обрушению моста и затоплению дорог в регионе.

В четверг власти пересмотрели число погибших с 17 до 14 из-за повторных записей.

По меньшей мере 10 человек погибли на Филиппинах, в том числе семь рыбаков, которые утонули, когда огромные волны и свирепый ветер опрокинули их лодку в провинции Кагаян. В четверг два рыбака оставались пропавшими без вести.