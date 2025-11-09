Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
На Филиппины обрушился супертайфун "Фунг-Вонг": звакуирован почти миллион человек

Поврежденные дома у моста Мананга в Талисае, провинция Себу, центральные Филиппины, в пятницу 7 ноября 2025 г. после тайфуна Калмаэги, разрушившего провинцию и унесшего жизни людей.
Поврежденные дома у моста Мананга в Талисае, провинция Себу, центральные Филиппины, в пятницу 7 ноября 2025 г. после тайфуна Калмаэги, разрушившего провинцию и унесшего жизни людей. Авторское право  AP/AP
Авторское право AP/AP
By Malek Fouda
Последние обновления
Второй за последнюю неделю мощный шторм обрушился на Филиппины. Супертайфун "Фунг-Вонг" ударил по архипелагу с северо-востока. Ранее на этой неделе в результате прохождения тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах погибли более 200 человек.

Не успев оправиться от тайфуна "Калмаэги", Филиппины оказались под ударом еще более мощного супертайфуна "Фунг-Вонг", самого сильного в этом году шторма.

"Фунг-Вонг" обрушился на архипелаг с северо-востока. Перед его приходом министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро-младший обратился с предупреждением к жителям районов, находящихся под угрозой, призывая их эвакуироваться.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране чрезвычайное положение. Был эвакуирован почти миллион человек. В ряде провинций отключено электричество, закрыты порты и школы.

Сила ветра "Фунг-Вонга" составляет 185 километров в час и порывами до 230 километров в час. На Филиппинах тропические циклоны с устойчивыми ветрами более 185 километров в час и выше классифицируются как "супертайфуны". Это обозначение было принято несколько лет назад, чтобы подчеркнуть чрезвычайную важность экстремальных погодных явлений.

Родственники и близкие у гробов погибших при тайфуне "Калмаэги", провинция Себу, Филиппины, 7 ноября 2025 г.
Родственники и близкие у гробов погибших при тайфуне "Калмаэги", провинция Себу, Филиппины, 7 ноября 2025 г. Jacqueline Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Теодоро-младший, который курирует работу агентств по ликвидации последствий стихийных бедствий и вооруженных сил страны, предупредил о потенциально катастрофических последствиях "Фунг-Вонга" в своем выступлении по телевидению в субботу.

По его словам, шторм может затронуть огромные территории страны, включая Себу, центральную провинцию, сильнее всего пострадавшую от тайфуна "Калмаэги", и даже Манилу, густонаселенный столичный регион, где расположены правительственные учреждения и финансовые центры.

По данным Филиппинского управления гражданской обороны, более 30 миллионов человек могут подвергнуться опасности, вызванной "Фунг-Вонгом".

Мужчина проходит мимо заваленного обломками автомобиля, когда жители возвращаются в свои дома, пострадавшие от наводнения, в Бакаяне, провинция Себу, центральные Филиппины, после тайфуна Калмаэги, пятница 7 ноября 2025 г.
Мужчина проходит мимо заваленного обломками автомобиля, когда жители возвращаются в свои дома, пострадавшие от наводнения в Бакаяне, провинция Себу, центральные Филиппины, после тайфуна Калмаэги, пятница, 7 ноября 2025 г. Jacqueline Hernandez/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Глава оборонного ведомства попросил людей следовать приказам официальных лиц о немедленной эвакуации из районов, подверженных внезапным наводнениям, оползням и приливным волнам на побережье.

"Мы должны это сделать сейчас, потому что, когда ... тайфун налетел и началось наводнение, трудно спасать людей", - сказал Теодоро.

За выходные и понедельник было отменено по меньшей мере 325 внутренних и 61 международный рейс, а более 6600 пассажиров, моряков и работников застряли в 109 морских портах, где береговая охрана запретила судам выходить в море.

В результате прохождения по архипелагу тайфуна "Калмаэги" погибли по меньшей мере 224 человека в центральных островных провинциях. Шторм вызвал масштабные разрушения.

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов и штормов. Страна также часто страдает от землетрясений и имеет более десятка действующих вулканов, что делает ее одной из самых подверженных стихийным бедствиям стран мира, ситуация в которой постепенно ухудшается из-за последствий изменения климата.

Филиппины не обращались за международной помощью после разрушений, вызванных "Калмаэги", но Теодоро сказал, что США - давний союзник страны по договору - и Япония готовы оказать помощь.

Дополнительные источники • AP

Поделиться Комментарии

