Тысячи людей эвакуированы на Тайване в связи с приближением тайфуна Подул

Тайфун "Подул" обрушился на Тайвань в среду, вынудив власти закрыть школы и государственные учреждения, поскольку проливные дожди угрожают нанести еще больший ущерб сельскому хозяйству на юго-востоке острова.

Шторм обрушился на округ Тайтунг на восточном побережье вскоре после полудня по местному времени (4 часа утра по среднеевропейскому), двигаясь через южную треть острова. Максимальная скорость ветра достигала 155 км/час. К концу дня тайфун должен достичь Тайваньского пролива и Китая.

По сообщениям, почти 400 внутренних и международных рейсов были задержаны или отменены.

Центральное метеорологическое управление Тайваня заявило, что пока неясно, насколько сильным будет шторм, поскольку на большей части юго-востока страны наблюдаются сильные волны и ветры. Хотя некоторые метеорологи считают, что такие штормы обычно сильно бьют по восточному побережью острова, а затем теряют скорость и силу, проходя через центральный горный хребет, и продолжают двигаться к китайскому побережью.

Ожидалось, что "Подул", распространившийся на площадь в 120 километров, будет расширяться, теряя силу, по мере того как шторм будет двигаться на запад через Тайваньский пролив.

Пострадавшие районы находятся к югу от столицы Тайбэя, а также главного международного аэропорта и высокотехнологичной промышленной базы Тайваня, где движение и работа ограничены.

Related На Филиппинах жених и невеста обвенчались в затопленной церкви

Тропические штормы частое явление на Тайване, они приходятся обычно на период с июля по октябрь. "Подул" стал 11-м тайфуном ударившим по острову в этом году.

Помимо наводнений, тайфуны наносят ущерб фруктовым и другим культурам, а также вызывают оползни.

Проливные дожди последних недель нанесли серьезный ущерб урожаю в большинстве центральных и южных районов Тайваня, но при этом не привели к человеческим жертвам. Кроме того, в сельских районах отключилось электричество, и на устранение неполадок ушли недели.