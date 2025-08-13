Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Тысячи людей эвакуированы на Тайване в связи с приближением тайфуна Подул

Люди идут под дождем в Тайбэе, Тайвань, понедельник, 7 июля 2025 года, когда тайфун Данас прошел через Тайвань. (AP Photo/Chiang Ying-ying)
Люди идут под дождем в Тайбэе, Тайвань, понедельник, 7 июля 2025 года, когда тайфун Данас прошел через Тайвань. (AP Photo/Chiang Ying-ying) Авторское право  ChiangYing-ying/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право ChiangYing-ying/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Jeremiah Fisayo-Bambi
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

По данным властей, более 5500 человек были эвакуированы в преддверии прихода тайфуна в среду.

Тайфун "Подул" обрушился на Тайвань в среду, вынудив власти закрыть школы и государственные учреждения, поскольку проливные дожди угрожают нанести еще больший ущерб сельскому хозяйству на юго-востоке острова.

Шторм обрушился на округ Тайтунг на восточном побережье вскоре после полудня по местному времени (4 часа утра по среднеевропейскому), двигаясь через южную треть острова. Максимальная скорость ветра достигала 155 км/час. К концу дня тайфун должен достичь Тайваньского пролива и Китая.

По сообщениям, почти 400 внутренних и международных рейсов были задержаны или отменены.

Центральное метеорологическое управление Тайваня заявило, что пока неясно, насколько сильным будет шторм, поскольку на большей части юго-востока страны наблюдаются сильные волны и ветры. Хотя некоторые метеорологи считают, что такие штормы обычно сильно бьют по восточному побережью острова, а затем теряют скорость и силу, проходя через центральный горный хребет, и продолжают двигаться к китайскому побережью.

Ожидалось, что "Подул", распространившийся на площадь в 120 километров, будет расширяться, теряя силу, по мере того как шторм будет двигаться на запад через Тайваньский пролив.

Пострадавшие районы находятся к югу от столицы Тайбэя, а также главного международного аэропорта и высокотехнологичной промышленной базы Тайваня, где движение и работа ограничены.

Related

Тропические штормы частое явление на Тайване, они приходятся обычно на период с июля по октябрь. "Подул" стал 11-м тайфуном ударившим по острову в этом году.

Помимо наводнений, тайфуны наносят ущерб фруктовым и другим культурам, а также вызывают оползни.

Проливные дожди последних недель нанесли серьезный ущерб урожаю в большинстве центральных и южных районов Тайваня, но при этом не привели к человеческим жертвам. Кроме того, в сельских районах отключилось электричество, и на устранение неполадок ушли недели.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

На Тайване устраняют последствия шторма "Фунг-Вонг"

Сильная магнитная буря украсила небо центральной Европы северным сиянием

На Филиппинах из-за тайфуна "Фунг-Вонг" погибли не менее двух человек