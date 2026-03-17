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Куба пережила землетрясение магнитудой 5,8

Уличный торговец ждет покупателей на Малеконе во время отключения электричества в Гаване, понедельник, 16 марта 2026 года.
Уличный торговец ждет покупателей на Малеконе во время отключения электричества в Гаване, понедельник, 16 марта 2026 года. Авторское право  Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
Авторское право Copyright 2026 The Associated Press. All right reserved
By Christina Thykjaer & Euronews
Опубликовано
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На Кубе продолжается чреда катаклизмов. после национального блэкаута там произошло землетрясение.

На Кубе - землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг, как уточнили специалисты, находился недалеко от провинции Гуантанамо на глубине в 15-20 километров. Толчки были зафиксированы рано утром во вторник, главным образом. на востоке острова. Власти не сообщили о жертвах и серьезных разрушениях.

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Спустя несколько часов после основного землетрясения в том же районе было зафиксировано несколько более мелких афтершоков. Службы гражданской обороны остаются в состоянии повышенной готовности, не исключая новых толчков.

Куба находится в зоне повышенной сейсмической активности, особенно в ее восточном регионе, из-за близости разлома Ориенте, который отмечает границу между Карибской и Североамериканской тектоническими плитами.

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