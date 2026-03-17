Куба пережила землетрясение магнитудой 5,8

На Кубе - землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Очаг, как уточнили специалисты, находился недалеко от провинции Гуантанамо на глубине в 15-20 километров. Толчки были зафиксированы рано утром во вторник, главным образом. на востоке острова. Власти не сообщили о жертвах и серьезных разрушениях.

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Спустя несколько часов после основного землетрясения в том же районе было зафиксировано несколько более мелких афтершоков. Службы гражданской обороны остаются в состоянии повышенной готовности, не исключая новых толчков.

Куба находится в зоне повышенной сейсмической активности, особенно в ее восточном регионе, из-за близости разлома Ориенте, который отмечает границу между Карибской и Североамериканской тектоническими плитами.