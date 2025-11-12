Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Министры иностранных дел стран G7 ведут в Канаде переговоры о торговле, Украине и Газе

Главы МИДа стран Большой семерки собрались в Канаде, 11 ноября 2025 г.
Главы МИДа стран Большой семерки собрались в Канаде, 11 ноября 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Между США и их традиционными союзниками, такими как Канада, возникла напряженность из-за расходов на оборону, торговли, неопределенности в отношении плана президента Дональда Трампа по прекращению огня в Газе и усилий по прекращению войны в Украине.

Канада принимает в южном Онтарио министров иностранных дел стран "Большой семёрки"- семи промышленно развитых демократий - для переговоров о расходах на оборону, торговле и неопределённости в связи с планом президента США Дональда Трампа по прекращению огня в Газе и усилиями по прекращению войны между Россией и Украиной.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд приветствовала госсекретаря США Марко Рубио и коллег из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии.

Встреча проходит во вторник и среду. В ней также принимают участие глава МИД ЕС Кайя Каллас, министры иностранных дел Австралии, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР и Украины.

"Мы решаем целый ряд важнейших вопросов с одной главной целью: поставить безопасность и защиту американцев на первое место", - написал Рубио в социальной сети.

Напряжённые отношения из-за тарифов Трампа

В этом году у Канады, принимавшей у себя G7, осложнились отношения со ей североамериканским соседом, в основном из-за введения Трампом тарифов на канадский импорт.

Однако и весь блок союзников сталкивается с серьёзными потрясениями из-за требований президента США в области торговли и различных предложений по прекращению мировых конфликтов.

Недавно Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой, потому что правительство провинции Онтарио запустило антитарифную рекламу в США, которая его расстроила.

Премьер-министр Канады Марк Карни извинился за рекламу и заявил на прошлой неделе, что готов возобновить торговые переговоры, когда американцы будут готовы.

Ананд сказала, что встретится с Рубио, но отметила, что торговое досье США ведет другой министр. Она отметила, что президент США уделяет больше внимания удовлетворению своих претензий к торговой политике других стран, чем сотрудничеству с союзниками по G7.

"Любые сложные отношения имеют множество точек соприкосновения, - сказала Ананд. - По торговому досье необходимо продолжать работу - так же, как и по многочисленным точкам соприкосновения вне торгового досье, и именно в этом мы с госсекретарём Рубио принимаем участие, потому что отношения должны продолжаться по целому ряду вопросов".

Ананд также сказала, что Рубио попросил её во время завтрака в Вашингтоне в прошлом месяце сыграть роль в привлечении стран за стол переговоров, чтобы обеспечить долгосрочность плана Трампа по прекращению огня в Газе, в том числе в рамках будущей конференции по восстановлению сектора.

Украина и Газа остаются приоритетами

В среду утром дипломаты встречаются с министром иностранных дел Украины. Британия заявила, что направит 13 млн фунтов стерлингов на восстановление украинской энергетической инфраструктуры в связи с приближением зимы и усилением российских атак. Деньги пойдут на ремонт систем электро-, тепло- и водоснабжения, а также на гуманитарную помощь украинцам.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, которая сделала это заявление перед началом встречи, сказала:

"Президент России Владимир Путин пытается погрузить Украину во тьму и в холод с приближением зимы, но британская поддержка поможет сохранить свет и отопление".

Недавно аналогичное заявление сделала Канада.

Одним из главных предметов разногласий стали расходы на оборону. Все члены G7, за исключением Японии, являются членами НАТО, и Трамп потребовал, чтобы партнёры по альянсу тратили на оборону 5 % своего годового валового внутреннего продукта. Некоторые страны согласились, другие - нет. Среди членов G7 НАТО Канада и Италия находятся дальше всех от этой цели.

Ананд сказал, что Канада достигнет участия на уровне 5% ВВП к 2035 году.

Разногласия в G7 возникли и по поводу войны между Израилем и ХАМАС в Газе: Великобритания, Канада и Франция заявили, что признают палестинское государство даже без разрешения конфликта. Что касается российско-украинской войны, то большинство членов G7 заняли более жёсткую позицию по отношению к России, чем Трамп.

Поделиться Комментарии

