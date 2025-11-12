Министры иностранных дел стран G7 ведут в Канаде переговоры о торговле, Украине и Газе

Канада принимает в южном Онтарио министров иностранных дел стран "Большой семёрки"- семи промышленно развитых демократий - для переговоров о расходах на оборону, торговле и неопределённости в связи с планом президента США Дональда Трампа по прекращению огня в Газе и усилиями по прекращению войны между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд приветствовала госсекретаря США Марко Рубио и коллег из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии.

Встреча проходит во вторник и среду. В ней также принимают участие глава МИД ЕС Кайя Каллас, министры иностранных дел Австралии, Бразилии, Индии, Саудовской Аравии, Мексики, Южной Кореи, ЮАР и Украины.

"Мы решаем целый ряд важнейших вопросов с одной главной целью: поставить безопасность и защиту американцев на первое место", - написал Рубио в социальной сети.

Напряжённые отношения из-за тарифов Трампа

В этом году у Канады, принимавшей у себя G7, осложнились отношения со ей североамериканским соседом, в основном из-за введения Трампом тарифов на канадский импорт.

Однако и весь блок союзников сталкивается с серьёзными потрясениями из-за требований президента США в области торговли и различных предложений по прекращению мировых конфликтов.

Недавно Трамп прекратил торговые переговоры с Канадой, потому что правительство провинции Онтарио запустило антитарифную рекламу в США, которая его расстроила.

Премьер-министр Канады Марк Карни извинился за рекламу и заявил на прошлой неделе, что готов возобновить торговые переговоры, когда американцы будут готовы.

Ананд сказала, что встретится с Рубио, но отметила, что торговое досье США ведет другой министр. Она отметила, что президент США уделяет больше внимания удовлетворению своих претензий к торговой политике других стран, чем сотрудничеству с союзниками по G7.

"Любые сложные отношения имеют множество точек соприкосновения, - сказала Ананд. - По торговому досье необходимо продолжать работу - так же, как и по многочисленным точкам соприкосновения вне торгового досье, и именно в этом мы с госсекретарём Рубио принимаем участие, потому что отношения должны продолжаться по целому ряду вопросов".

Ананд также сказала, что Рубио попросил её во время завтрака в Вашингтоне в прошлом месяце сыграть роль в привлечении стран за стол переговоров, чтобы обеспечить долгосрочность плана Трампа по прекращению огня в Газе, в том числе в рамках будущей конференции по восстановлению сектора.

Украина и Газа остаются приоритетами

В среду утром дипломаты встречаются с министром иностранных дел Украины. Британия заявила, что направит 13 млн фунтов стерлингов на восстановление украинской энергетической инфраструктуры в связи с приближением зимы и усилением российских атак. Деньги пойдут на ремонт систем электро-, тепло- и водоснабжения, а также на гуманитарную помощь украинцам.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, которая сделала это заявление перед началом встречи, сказала:

"Президент России Владимир Путин пытается погрузить Украину во тьму и в холод с приближением зимы, но британская поддержка поможет сохранить свет и отопление".

Недавно аналогичное заявление сделала Канада.

Одним из главных предметов разногласий стали расходы на оборону. Все члены G7, за исключением Японии, являются членами НАТО, и Трамп потребовал, чтобы партнёры по альянсу тратили на оборону 5 % своего годового валового внутреннего продукта. Некоторые страны согласились, другие - нет. Среди членов G7 НАТО Канада и Италия находятся дальше всех от этой цели.

Ананд сказал, что Канада достигнет участия на уровне 5% ВВП к 2035 году.

Разногласия в G7 возникли и по поводу войны между Израилем и ХАМАС в Газе: Великобритания, Канада и Франция заявили, что признают палестинское государство даже без разрешения конфликта. Что касается российско-украинской войны, то большинство членов G7 заняли более жёсткую позицию по отношению к России, чем Трамп.