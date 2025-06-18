Лидеры G7 не приняли совместное заявление по Украине

РЕКЛАМА

Лидеры стран G7 обсудили войну России и Украины и конфликт Израиля и Ирана, но не смогли достичь существенных договоренностей по этим и многим другим актуальным вопросам.

Так завершился саммит, который продемонстрировал, что коалиция богатых стран все еще может влиять на мировую политику – хотя президент США Дональд Трамп покинул встречу еще в понедельник.

На заключительных заседаниях во вторник премьер-министра Канады Марка Карни, а также лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии и Японии сопровождали президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Марк Рютте.

"Нам нужна поддержка союзников, и я здесь. Мы готовы к мирным переговорам, к безоговорочному прекращению огня. Я считаю, что это очень важно. Но для этого нам нужно давление", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Остальные лидеры договорились совместно бороться с тем, что они назвали нерыночной политикой, которая может поставить под угрозу глобальный доступ к важнейшим минералам.

Они также пообещали ограничить негативные последствия искусственного интеллекта для рабочих мест и окружающей среды, но при этом не упускать потенциал "технологической революции".

Были достигнуты договоренности и по другим вопросам. Тем не менее, несмотря на намерение саммита продемонстрировать солидарность по основным глобальным проблемам, коллективного заявления по поводу вторжения России в Украину опубликовано не было.

Ожидалось, что Владимир Зеленский встретится во вторник с Дональдом Трампом, но переговоры были отменены после того, как американский президент решил покинуть саммит на день раньше, сославшись на эскалацию на Ближнем Востоке.

Высокопоставленный канадский чиновник, выступивший перед журналистами на саммите, заявил, что Вашингтон выступает против совместного заявления по Украине на фоне своих усилий по продвижению переговоров с Москвой.

В отсутствие Дональда Трампа остальные шесть лидеров провели расширенное заседание по Украине. Не имея единого мнения, главы отдельных стран также встретились с Владимиром Зеленским, чтобы заверить его в неизменной поддержке Киева и готовности обеспечить его страну всем необходимым для противостояния России.

Саммит был в значительной степени омрачен противостоянием между Израилем и Ираном. Сославшись на необходимость не дать Тегерану разработать ядерное оружие, Тель-Авив начал кампанию воздушных бомбардировок Ирана. Иран ответил ракетными ударами и ударами беспилотников.

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег США и другие державы от смены режима в Иране, заявив, что это может дестабилизировать весь Ближний Восток. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал иранцев использовать удары Израиля как средство для свержения правительства.

"Я считаю, что самой большой ошибкой сегодня было бы добиваться смены режима в Иране военными средствами, поскольку это привело бы к хаосу", – сказал Эммануэль Макрон.

Перед отъездом Дональд Трамп присоединился к другим лидерам и выпустил заявление, в котором говорится, что Иран "никогда не сможет иметь ядерное оружие", и призывает к "деэскалации военных действий на Ближнем Востоке, включая прекращение огня в Газе".