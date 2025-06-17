Лидеры G7: "Иран никогда не должен иметь ядерное оружие"

РЕКЛАМА

"Иран никогда не должен иметь ядерное оружие", так как он "главный источник нестабильности и террора", говорится в совместном заявлении лидеров G7 по итогам саммита в канадском Кананаскисе.

Президент США Дональд Трамп покинул встречу до подписания документа. Как сообщили в Белом доме, причиной такого шага стала ситуация на Ближнем Востоке.

Сам американский президент написал в своей соцсети Truth Social: "Иран должен был подписать сделку, которую я им сказал подписать. Какой позор и пустая трата человеческой жизни. Проще говоря, Иран не может иметь ядерное оружие. Я повторял это снова и снова! Все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана!"

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с журналистами предположил, что Дональд Трамп уехал из-за подготовки соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем.

В ответ на это американский лидер опубликовал следующий пост: "Он [Макрон] понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это определенно не имеет никакого отношения к прекращению огня".

Причину, по которой он уехал с саммита, Дональд Трамп так и не назвал, намекнув, что речь идет о чем-то "гораздо большем".

Покинув встречу накануне вечером, он также не дождался переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые должны пройти на саммите во вторник, 17 июня.

Премьер-министр Канады Марк Карни встречает президента США Дональда Трампа на саммите G7 в Кананаскисе, Канада, 16 июня 2025 Darryl Dyck/AP

В ходе саммите премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что мир надеется на лидерство G7 в эти нелегкие времена.

"Мы собрались в один из поворотных моментов истории. Мир стал более разделенным и опасным", – сказал он.

Сразу после прибытия на саммит на неформальную часовую встречу собрались премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Последний, выступая перед журналистами, сказал, что его страна планирует подготовить проект итогового коммюнике по конфликту, подчеркнув, что Ирану ни при каких условиях нельзя "позволить" приобрести материалы, способные создать ядерное оружие.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Иран "не выигрывает эту войну. И они должны говорить, они должны говорить немедленно, пока не стало слишком поздно".

Американского президента также спросили, выступят ли США на стороне Израиля, но он отказался комментировать этот вопрос.

Дональд Трамп и Марк Карни на пресс-конференции на саммите G7 в Кананаскисе, Канада, 16. июня 2025. DARRYL DYCK/AP

Трамп и Стармер объявили о новом торговом соглашении

Между тем президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявили о подписании торгового соглашения, которое снизит пошлины на импорт британской автомобильной и аэрокосмической продукции.

О новом договоре было объявлено в кулуарах саммита G7. При этом два лидера отметили, что переговоры по сектору производства стали еще продолжаются.

Дональд Трамп настаивает на том, что сделка с Лондоном "выгодна для обоих", добавляя, что ожидает от нее большого количества рабочих мест и доходов для обеих стран. Кир Стармер, выступая перед журналистами, взял тот же тон, что и Трамп, заявив, что сделка – это знак силы и "очень хороший день" для обеих стран.

Соглашение имеет большое значение, поскольку Дональд Трамп пригрозил большей части мира значительными пошлинами на импорт, которые вызвали нестабильность рынка и увеличили риск глобальной торговой войны.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите G7 в Кананаскисе, Канада, 16 июня 2025 Mark Schiefelbein/AP Photo

И хотя Дональд Трамп отменил часть предложенных им тарифов, он продолжает заявлять, что чиновники его администрации ведут активные переговоры о заключении новых торговых соглашений со многими странами – несмотря на то, что лишь немногие из них уже были реализованы.

Соглашение Лондона и Вашингтона последовало за майским заявлением лидеров о том, что они достигли рамок для торгового пакта. Этот пакт направлен на значительное снижение американских импортных пошлин на британские автомобили, сталь и алюминий в обмен на расширение доступа на британский рынок американских товаров, таких как говядина и этанол.

Однако соглашение, достигнутое в понедельник, касается исключительно британских автомобилей и аэрокосмических материалов, а по стали потребуются дополнительные переговоры.

Великобритания утверждает, что новая сделка даст британским компаниям, таким как Rolls Royce, производящим двигатели для самолетов, а также роскошные автомобили, значительный толчок в развитии, благодаря освобождению от первоначально введенных 10-процентных пошлин.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите G7 в Кананаскисе, Канада, 16 июня 2025 Mark Schiefelbein/AP Photo

Трамп предлагает расширить G7 и включить в нее Россию и Китай

Президент США также вызвал споры на саммите, когда предложил расширить G7 до G8, включив в группу Россию, или даже до G9, включив туда Китай.

Дональд Трамп заявил, что было "очень большой ошибкой" исключать Россию в 2014 году после аннексии Крыма – шаг, который предшествовал более масштабному вторжению России в Украину в 2022 году.

Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Майк Карни, Дональд Трамп, Кир Стармер и Фридрих Мерц на саммите G7 в Кананаскисе, Канада, 16 июня 2025. Mark Schiefelbein/AP Photo

"Раньше G7 была G8. Барак Обама и человек по фамилии Трюдо не хотели, чтобы Россия была там", – сказал Дональд Трамп, имея в виду Джастина Трюдо, который был избран премьер-министром Канады через год после исключения России.

"Я думаю, что у вас сейчас не было бы войны, если бы Россия была в группе, и у вас сейчас не было бы войны, если бы Трамп был президентом четыре года назад. Они выгнали Россию, что, по моему мнению, было очень большой ошибкой, хотя я тогда не занимался политикой", – сказал американский президент.

На вопрос журналиста о том, следует ли добавить Китай, Трамп сказал: "Это неплохая идея. Я не против, если кто-то хочет, чтобы туда вошел только Китай".

Президент США отметил, что для мировых лидеров важно иметь возможность разговаривать друг с другом на саммитах.

"Путин говорит со мной. Ни с кем другим он не говорит. Он не хочет разговаривать, потому что был очень оскорблен, когда его выгнали из G8, точно так же как был бы и я, и вы, и любой другой", – подчеркнул Дональд Трамп.