За программой всеобщей и добровольной военной подготовки "wGotowości" ("вГотовности")стоят начальник Генерального штаба генерал Веслав Кукула, вице-премьер и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш и заместитель главы Минобороны Цезари Томчик.

"wGotowości" - Пять направлений усилий, два пути

Во время пресс-конференции генерал Веслав Кукула объяснил, что программа предусматривает пять направлений усилий и два пути.

"Во-первых, укрепить индивидуальную стойкость граждан, а во-вторых, повысить доступность, стойкость и компетентность резервистов. Мы организуем этот процесс по двум направлениям. Первое – "Стойкость" – предназначено для людей, которые не намерены связывать себя с Вооружёнными силами и не намерены защищать Польшу с оружием в руках. (...) Однако для Вооружённых сил важнейшим направлением является "Резерв". Это наращивание определённого потенциала, повышение боеготовности и стойкости резервистов, особенно тех, кто уже получил мобилизационные пайки в частях", – пояснил начальник Генерального штаба.

Важно отметить, что подготовка по развитию "стойкости" не эквивалентна военной службе и не завершается принятием присяги или зачислением в список резервистов.

Генерал Кукула также подчеркнул, что "основной целью является создание потенциала сдерживания".

"То есть создать ситуацию, в которой ни один разумный человек не решит напасть на Польшу из-за того потенциала, который будет в нашем распоряжении". - уточнил начальник Генерального штаба.

Простая регистрация, обучение в выходные дни

Обучение будет охватывать практические навыки: оказание первой помощи, выживание в кризисных ситуациях, кибергигиену и основы безопасности. Обучение однодневное и будет проводиться по выходным, как можно ближе к дому; желающие смогут выбрать воинскую часть. Регистрация осуществляется, в том числе, через приложение mCitizen. Как сообщил генерал-майор Кароль Моленда, командующий компонентом Сил киберзащиты, "предполагалось, что регистрация займет не более 30 секунд".

Министерство обороны хочет побудить компании отправлять сотрудников на совместные учебные курсы.

По словам заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша, программа "wGotowości" является уникальной для всего НАТО.

По моему мнению, нет другой страны, которая бы так широко задействовала все свои силы и ресурсы и так легко обращалась к гражданам". В целом, приложение mCitizen опережает самые передовые страны Запада. У них может быть более высокий ВВП, чем у нас, с точки зрения экономики, но они отстают от нас в области цифровизации и информационных технологий. Польские военные находятся здесь в элите", - оценил глава Министерства обороны.

Пилотный этап программы уже начался 5 ноября и продлится до 14 декабря 2025 года. В шестинедельном выпуске примут участие до 25 000 взрослых поляков. Полномасштабная программа начнется в начале 2026 года.

По окончании эксперимента командиры подразделений подготовят отчеты с выводами, которые в течение 14 дней поступят к начальнику Генерального штаба. На их основе Министерство обороны разработает полную программу, включая логистику и образовательный контент.

Эта инициатива является частью более широких планов правительства. В марте этого года премьер-министр Дональд Туск отчитался о работе над аналогичной программой, предположив, что к 2027 году Польша достигнет потенциала военной подготовки в 100 000 добровольцев в год.

Поляки разделились во мнениях относительно готовности защищать страну

Фоном для этой работы служат растущие угрозы на восточном фланге НАТО. Война в Украине продолжается уже более трех лет, и Польша сталкивается с отвлекающими действиями и инцидентами, граничащими с провокациями. Особенно громким стало нарушение польского воздушного пространства российскими беспилотниками в сентябре 2025 года. Эта ситуация вызвала ответные действия НАТО и послужила поводом для дискуссий о готовности страны к обороне. В том числе и на тот случай, если вооруженный конфликт будет развиваться и охватит Польшу.

Готовы ли поляки к такому сценарию? Опросы общественного мнения рисуют неоднозначную картину. По данным опроса IBRiS, проведенного для радио ZET в августе 2025 года, 44,8 % респондентов заявили, что в случае войны они добровольно пойдут защищать страну (20,7 % "определенно да", 24,1 % "скорее да"). В то же время 49,1 % респондентов отвечают отрицательно (31,2 % "скорее нет", 17,9 % "точно нет"), а 6,1 % не определились. Демографические различия очевидны: каждая третья польская женщина (33 %) готова воевать, в то время как среди мужчин таких больше половины (54 %). Наименьший энтузиазм проявляют самые молодые - в возрастной группе 18-29 лет 69 % не встали бы на защиту, из них ни один не выбрал вариант "определенно да".

Почти половина поляков не доверяет армии

Оптимистичную интерпретацию предлагает профессор психологии Адам Тарновский из Университета Николая Коперника в Торуни. В интервью Euronews он подчеркивает, что результаты опроса все же можно трактовать позитивно: "Хотя этот процент кажется небольшим. Только около 1/4 людей готовы защищать страну. Однако из этой 1/4 можно сформировать вполне приличную армию. Так что, возможно, таких людей достаточно".

Исследователи IBRiS также спросили респондентов об их политических взглядах. Оказалось, что в ситуации угрозы войны больше всего можно рассчитывать на избирателей "Права и справедливости" (56 %) и "Гражданской коалиции" (43 %). Меньше всего готовы воевать избиратели "Третьего пути" - 72 % не встанут на защиту страны.

Профессор Тарновский указывает на еще одну ключевую проблему: отсутствие доверия к армии. "Только половина поляков более или менее уверена, что наша армия сможет защитить страну. Поэтому призыв в армию, которая в представлении этих людей является армией, неспособной эффективно защищать себя, здесь также следует понимать как такую реакцию отказа. Если я иду в армию, я хотел бы быть уверенным, что меня хорошо обучат и что мной будут хорошо командовать", - объясняет он.

При этом психолог ссылается на исследование центра Pollster от августа 2025 года, которое показывает, что только 41 % поляков верит в способность польской армии защитить страну (6 % "определенно да", 35 % "скорее да"), а 48 % сомневаются (32 % "скорее нет", 16 % "определенно нет").

Профессор Тарновский видит причину этого в тенденции к профессионализации социальной деятельности: "Если сосед устраивал скандал, я должен был сам идти и мужественно с ним разбираться. А теперь я могу вызвать муниципальную полицию". Некоторые люди просто думают, что именно поэтому они платят налоги за то, чтобы муниципальная полиция приезжала к пьяницам, и за то, чтобы армия охраняла границы. Отсюда и отношение: "Я плачу и жду"".

Отвечая на вопрос, не является ли такое нежелание граждан идти в армию признаком времени, эксперт вспоминает о сильном пацифизме, который также преобладал перед Второй мировой войной. "Например, очень пацифистские стихи Юлиана Тувима, которые, как мне кажется, он позже объяснил себе в угрожающей ситуации", - говорит психолог.

"Возможно, сейчас время формирует нас по-другому, но это все те же люди, и в конце концов они отреагировали бы схожим образом. То есть - как всегда - те, кто может, помогут. Те, кому нужно заниматься своими делами, будут заниматься своими делами, что тоже немаловажно".

"Я бы остался в стране"

Чтобы узнать, как эти заявления звучат на практике, Euronews провел уличный опрос среди молодых варшавян. Согласно опросу, именно молодежь - наименее воодушевленная группа. По данным IBRiS, 69 5 18-29-летних признаются, что не стали бы защищать страну в случае войны.

Между тем, один из прохожих в интервью Euronews сказал: "Думаю, я бы остался в стране. Этого достаточно. Мне так нравится Польша, и в последнее время она нравится мне все больше и больше, что я думаю, что остался бы здесь. Я не знаю, в какой форме я бы ее защищал, но я бы точно остался здесь".

Другой мужчина, толкающий коляску со новорожденной дочерью, размышляет: "Очень, очень сложный вопрос, потому что, как мне кажется, если мы говорим о гибридной войне, то это явление, которое мы еще не до конца знаем. Поэтому мне интересно, как выглядит это поле боя. Все еще ли оно находится в окопах, на линии фронта? Ведется ли эта война где-то совершенно не здесь? Поджоги, кибератаки и так далее. Так что я думаю, что форма войны настолько незнакома, что я пока не в состоянии принять решение. С другой стороны, я задаю себе вопрос, осталось ли во мне то мужество, которое когда-то было у наших дедов и прадедов. Я буду думать об этом. Пока у меня нет ответа, но, учитывая, что в коляске находится маленький гном, я, пожалуй, буду заботиться прежде всего о ее безопасности".

Молодая женщина обусловила своё решение политическим контекстом и ситуацией в стране: "Думаю, здесь всё зависит от того, за что я буду бороться. Неужели это будут какие-то политические игры? Я бы точно боролась за свою страну. Просто теперь всё зависит от того, как. Всё будет зависеть от ситуации. Сейчас мне сложно определиться и сказать "да" или "нет". Если бы речь шла о нашем, не знаю, Варшавском восстании или чём-то подобном, ну, конечно. Но если сейчас это будут какие-то политические игры, то, думаю, мне пришлось бы очень долго думать".