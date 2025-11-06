Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Тысячи людей против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

Люди протестуют в Риге против возможного выхода Латвии из Стамбульской конвенции, 6 ноября 2025 года
Люди протестуют в Риге против возможного выхода Латвии из Стамбульской конвенции, 6 ноября 2025 года Авторское право  EBU
Авторское право EBU
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Договор Совета Европы, подписанный 45 странами и Европейским союзом, призван стандартизировать поддержку женщин, ставших жертвами насилия, в том числе домашнего.

Тысячи демонстрантов собрались в столице Латвии в четверг вечером, чтобы выразить протест против возможного выхода страны из Стамбульской конвенции.

Подписанный 45 странами и Европейским союзом договор Совета Европы призван стандартизировать поддержку женщин, ставших жертвами насилия, в том числе домашнего.

"Пришло время дать четкий сигнал как нынешним депутатам Сейма (парламента), так и тем, кто придет после них, - мы не допустим политических игр за счет прав человека", - говорится в заявлении организаторов митинга.

По оценкам латвийской полиции, в акции протеста "Защитим мать Латвию" в Риге, организованной местной НПО "Центр Марты", приняли участие не менее 10 000 человек.

Акция прошла всего через несколько дней после того, как президент Эдгар Ринкевич заявил, что отправляет закон о выходе обратно в парламент для дальнейшего рассмотрения.

31 октября парламент, или Сейм, проголосовал за выход из договора о правах человека, который выступает против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 24 сентября, 2025 г.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 24 сентября, 2025 г. AP Photo

32 законодателя проголосовали за то, чтобы остаться в договоре, а 56 - за то, чтобы выйти из него, заявив, что конвенция способствует "радикальному феминизму, основанному на идеологии гендера". Двое воздержались.

Ринкевич сказал, что выход из договора станет "противоречивым сигналом".

"Ратификация и денонсация Конвенции в течение одного срока полномочий Сейма посылает противоречивый сигнал как латвийскому обществу, так и союзникам Латвии на международном уровне о готовности Латвии добросовестно выполнять свои международные обязательства", - говорится в письме Ринкевича.

"Следует также учесть, что Латвия станет первой страной-членом Европейского союза, которая выйдет из международного договора по правам человека. Следует серьезно оценить, совместимы ли такие действия с принципом лояльного сотрудничества, закрепленным в Договоре о Европейском союзе".

Люди протестуют в Риге против возможного выхода Латвии из Стамбульской конвенции, 6 ноября 2025 года
Люди протестуют в Риге против возможного выхода Латвии из Стамбульской конвенции, 6 ноября 2025 года EBU

Ринкевич также отметил, что, возможно, лучше, чтобы этот вопрос решал следующий парламент. Латвийцы придут на всеобщие выборы не позднее 3 октября следующего года. Сейм отложил решение по выходу из Конвенции до ноября 2026 года.

Президент имеет конституционное право потребовать, чтобы Сейм пересмотрел свое решение, но не может отменить его в одностороннем порядке.

Ультраконсервативные группы и политические партии по всей Европе критикуют договор, утверждая, что он продвигает "гендерную идеологию", поощряет сексуальные эксперименты и вредит детям.

В сентябре депутаты от оппозиции в Латвии начали процесс возможного выхода из договора. К ним присоединился Союз зеленых и фермеров, аграрный альянс, входящий в трехстороннюю правящую коалицию, возглавляемую правоцентристской партией "Единство" премьер-министра Эвики Силини.

Related

Силиня, чье коалиционное правительство пришло к власти в 2023 году с обещанием ратифицировать конвенцию, раскритиковала усилия по выходу из договора.

"Те, кому хватило смелости обратиться за помощью, теперь наблюдают, как их опыт используется в политических баталиях", - написал Силиня в сети X в октябре. "Это жестоко".

В день голосования Европейская комиссия заявила, что Латвия по-прежнему обязана соблюдать международные правила по защите женщин.

Отказ от Стамбульской конвенции был расценен организациями гражданского общества как отступление от основных прав.

Латвийские законодатели на сессии в Риге, 11 августа 2022 года
Латвийские законодатели на сессии в Риге, 11 августа 2022 года AP Photo

Стамбульская конвенция - это договор, принятый в 2011 году и направленный на предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин, который подписали все страны-члены Европейского союза и некоторые другие государства, не входящие в ЕС, например Великобритания и Норвегия.

ЕС как блок присоединился к Стамбульской конвенции в 2023 году, сделав ее юридически обязательным соглашением для 27 стран-членов в областях, входящих в компетенцию ЕС.

К ним относятся институты ЕС и государственная администрация, сотрудничество судебных органов в борьбе с преступностью и права на убежище.

Однако Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия и Литва не ратифицировали конвенцию.

Дополнительные источники • AP

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии