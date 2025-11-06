Тысячи людей против выхода Латвии из Стамбульской конвенции

Тысячи демонстрантов собрались в столице Латвии в четверг вечером, чтобы выразить протест против возможного выхода страны из Стамбульской конвенции.

Подписанный 45 странами и Европейским союзом договор Совета Европы призван стандартизировать поддержку женщин, ставших жертвами насилия, в том числе домашнего.

"Пришло время дать четкий сигнал как нынешним депутатам Сейма (парламента), так и тем, кто придет после них, - мы не допустим политических игр за счет прав человека", - говорится в заявлении организаторов митинга.

По оценкам латвийской полиции, в акции протеста "Защитим мать Латвию" в Риге, организованной местной НПО "Центр Марты", приняли участие не менее 10 000 человек.

Акция прошла всего через несколько дней после того, как президент Эдгар Ринкевич заявил, что отправляет закон о выходе обратно в парламент для дальнейшего рассмотрения.

31 октября парламент, или Сейм, проголосовал за выход из договора о правах человека, который выступает против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 24 сентября, 2025 г. AP Photo

32 законодателя проголосовали за то, чтобы остаться в договоре, а 56 - за то, чтобы выйти из него, заявив, что конвенция способствует "радикальному феминизму, основанному на идеологии гендера". Двое воздержались.

Ринкевич сказал, что выход из договора станет "противоречивым сигналом".

"Ратификация и денонсация Конвенции в течение одного срока полномочий Сейма посылает противоречивый сигнал как латвийскому обществу, так и союзникам Латвии на международном уровне о готовности Латвии добросовестно выполнять свои международные обязательства", - говорится в письме Ринкевича.

"Следует также учесть, что Латвия станет первой страной-членом Европейского союза, которая выйдет из международного договора по правам человека. Следует серьезно оценить, совместимы ли такие действия с принципом лояльного сотрудничества, закрепленным в Договоре о Европейском союзе".

Люди протестуют в Риге против возможного выхода Латвии из Стамбульской конвенции, 6 ноября 2025 года EBU

Ринкевич также отметил, что, возможно, лучше, чтобы этот вопрос решал следующий парламент. Латвийцы придут на всеобщие выборы не позднее 3 октября следующего года. Сейм отложил решение по выходу из Конвенции до ноября 2026 года.

Президент имеет конституционное право потребовать, чтобы Сейм пересмотрел свое решение, но не может отменить его в одностороннем порядке.

Ультраконсервативные группы и политические партии по всей Европе критикуют договор, утверждая, что он продвигает "гендерную идеологию", поощряет сексуальные эксперименты и вредит детям.

В сентябре депутаты от оппозиции в Латвии начали процесс возможного выхода из договора. К ним присоединился Союз зеленых и фермеров, аграрный альянс, входящий в трехстороннюю правящую коалицию, возглавляемую правоцентристской партией "Единство" премьер-министра Эвики Силини.

Силиня, чье коалиционное правительство пришло к власти в 2023 году с обещанием ратифицировать конвенцию, раскритиковала усилия по выходу из договора.

"Те, кому хватило смелости обратиться за помощью, теперь наблюдают, как их опыт используется в политических баталиях", - написал Силиня в сети X в октябре. "Это жестоко".

В день голосования Европейская комиссия заявила, что Латвия по-прежнему обязана соблюдать международные правила по защите женщин.

Отказ от Стамбульской конвенции был расценен организациями гражданского общества как отступление от основных прав.

Латвийские законодатели на сессии в Риге, 11 августа 2022 года AP Photo

Стамбульская конвенция - это договор, принятый в 2011 году и направленный на предотвращение и борьбу с насилием в отношении женщин, который подписали все страны-члены Европейского союза и некоторые другие государства, не входящие в ЕС, например Великобритания и Норвегия.

ЕС как блок присоединился к Стамбульской конвенции в 2023 году, сделав ее юридически обязательным соглашением для 27 стран-членов в областях, входящих в компетенцию ЕС.

К ним относятся институты ЕС и государственная администрация, сотрудничество судебных органов в борьбе с преступностью и права на убежище.

Однако Болгария, Венгрия, Словакия, Чехия и Литва не ратифицировали конвенцию.