Латвия не сможет игнорировать положения Стамбульской конвенции, даже если выйдет из нее

Стамбульскую конвенцию по защите женщин и борьбе с домашним насилием подписали и ратифицировали 39 европейских и центрально-азиатских стран плюс ЕС.
Парламент Латвии после жарких дебатов принял решение о выходе из Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы, призванного помочь женщинам, ставшим жертвами насилия.
Тем не менее, страна все равно будет обязана применять отдельные положения договора, даже если ее выход будет окончательно оформлен. Об этом заявила Европейская комиссия.
Текст конвенции по защите женщин и борьбе с домашним насилием подписали и ратифицировали 39 европейских и центрально-азиатских стран плюс ЕС. Поскольку ЕС присоединился к нему в полном составе, договор является юридически обязывающим для всех стран-членов ЕС, пояснили в Брюсселе.
В одной из латвийских НПО указывают, что Стамбульская конвенция привела к позитивным изменениям.
Беата Йоните, Центр MARTA: "Впервые мы разработали Национальный план действий по борьбе с насилием, который рассчитан на пять лет. Впервые мы не сузили определение сексуальных домогательств в нашем законодательстве, которого до ноября прошлого года не существовало. Мы усовершенствовали наше уголовное законодательство, включив в него эмоциональное насилие".
Европейская комиссия пока не дала прямых комментариев по поводу голосования, отметив, что хочет дождаться завершения процесса. Выход Латвии из конвенции еще должен одобрить президент страны.