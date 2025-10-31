Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Латвия не сможет игнорировать положения Стамбульской конвенции, даже если выйдет из нее

Демонстрантки выкрикивают лозунги во время акции протеста по случаю Международного женского дня. Брюссель, Бельгия.
Демонстрантки выкрикивают лозунги во время акции протеста по случаю Международного женского дня. Брюссель, Бельгия. Авторское право  Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
Авторское право  Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.
By Vincenzo Genovese & Marta Iraola Iribarren & Amandine Hess & Grégoire Lory
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Стамбульскую конвенцию по защите женщин и борьбе с домашним насилием подписали и ратифицировали 39 европейских и центрально-азиатских стран плюс ЕС.

Парламент Латвии после жарких дебатов принял решение о выходе из Стамбульской конвенции - международного соглашения Совета Европы, призванного помочь женщинам, ставшим жертвами насилия.

Тем не менее, страна все равно будет обязана применять отдельные положения договора, даже если ее выход будет окончательно оформлен. Об этом заявила Европейская комиссия.

Текст конвенции по защите женщин и борьбе с домашним насилием подписали и ратифицировали 39 европейских и центрально-азиатских стран плюс ЕС. Поскольку ЕС присоединился к нему в полном составе, договор является юридически обязывающим для всех стран-членов ЕС, пояснили в Брюсселе.

В одной из латвийских НПО указывают, что Стамбульская конвенция привела к позитивным изменениям.

Беата Йоните, Центр MARTA: "Впервые мы разработали Национальный план действий по борьбе с насилием, который рассчитан на пять лет. Впервые мы не сузили определение сексуальных домогательств в нашем законодательстве, которого до ноября прошлого года не существовало. Мы усовершенствовали наше уголовное законодательство, включив в него эмоциональное насилие".

Европейская комиссия пока не дала прямых комментариев по поводу голосования, отметив, что хочет дождаться завершения процесса. Выход Латвии из конвенции еще должен одобрить президент страны.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Почему в ЕС не всегда сообщается о случаях гендерного насилия?

Сейм Латвии проголосовал за выход из конвенции о защите женщин от насилия

Демонстрации в Париже против всплеска гендерного насилия во Франции