Беспилотник прервал полеты в аэропорту Берлина на 2 часа

Полеты в берлинском аэропорту BER были прерваны в пятницу вечером примерно на два часа из-за обнаружения беспилотника.

Очевидец сообщил о дроне около 8 часов вечера. После этого полиция задействовала несколько экстренных служб и вертолет. Первоначально была закрыта северная взлетно-посадочная полоса. По данным ситуационной службы полиции Бранденбурга, экипаж патрульной машины также подтвердил факт наблюдения. Затем след летательного аппарата исчез.

После получения дополнительной информации к расследованию подключилось Федеральное авиационное ведомство. Полицейский вертолет оставался в работе до позднего вечера.

Несколько самолетов перенаправлены

С 20:00 до 22:00 все полеты в BER были приостановлены. Несколько прибывающих рейсов пришлось перенаправить: четыре самолета приземлились в Дрездене, четыре - в Лейпциге и еще три - в Гамбурге. Также были затронуты рейсы из Стокгольма, Антальи и Хельсинки.

BER получил специальное разрешение на взлеты и посадки, чтобы справиться с отставанием. В качестве исключения самолетам было разрешено взлетать до часа ночи и садиться до четырех утра - несмотря на обычный запрет на ночные полеты с полуночи до пяти утра.

"Сегодня утром работа аэропорта началась в обычном режиме, - заявил представитель BER в субботу. - Никаких ограничений для путешественников больше нет".

"Тревожный сигнал"

Ассоциация аэропортов ADV призвала сделать выводы и принять меры. Закрытие столичного аэропорта на несколько часов стало "тревожным звонком с точки зрения политики безопасности", заявил управляющий директор ассоциации Ральф Бейзель.

"Когда взлеты и посадки прекращаются, а множество самолетов приходится перенаправлять в другие аэропорты, страдают не только полеты - страдает и доверие пассажиров к безопасности воздушного движения".

Бейзель подчеркнул, что государство должно значительно улучшить систему обнаружения и защиты от беспилотников:

"Аэропорты не должны оставаться в стороне. Обнаружение и защита от дронов - это суверенные задачи государства, и они должны решаться комплексно и последовательно".

Не первый случай

Пролеты беспилотников уже не редкость в воздушном пространстве Германии. По данным немецкой службы управления воздушным движением (DFS), в этом году в аэропорту Берлина BER уже было зафиксировано пять помех, вызванных дронами, в 2023 году их было более 15, а в прошлом - 20.

Всего в 2025 году Служба управления воздушным движением DFS зарегистрировала 144 инцидента по всей Германии, 35 из которых произошли только в районе аэропорта Франкфурта. Особенно часто летающие аппараты наблюдаются над аэропортами, а также над военными объектами и транспортными магистралями. Пока неясно, сколько из этих инцидентов являются результатом целенаправленного шпионажа.

Большинство наблюдений производится пилотами или обнаруживается авиадиспетчерами. Около 90 процентов зарегистрированных инцидентов происходят вблизи крупных аэропортов, сообщила DFS Euronews.

Федеральный министр внутренних дел Александер Добриндт (ХДС) объявил о планах по ускорению защиты от беспилотников по всей Германии. Цель состоит в том, чтобы объединить опыт федерального правительства и правительств земель, разработать новые оборонные технологии и более тесно связать полицейские и военные системы.