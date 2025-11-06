Потомки семьи Габсбургов хранили прославленный бриллиант "Флорентиец" в Канаде

Легендарный бриллиант "Флорентинец", желтый драгоценный камень весом 137 карат в форме груши, принадлежавший императорской семье Габсбургов Австро-Венгрии, вновь появился через 100 лет после его предполагаемого исчезновения. Потомки императрицы Зиты рассказали, что все это время он хранился в сейфе канадского банка по её приказу.

Когда император Австрии Карл I был вынужден бежать из Вены в изгнание в Швейцарию, бриллиант исчез. Все, что было известно о некоторых драгоценностях, - это то, что они также были перевезены в Швейцарию для защиты.

Однако теперь потомки Карла I утверждают, что бриллиант на самом деле никогда не был потерян, как сообщают New York Times и Der Spiegel .

Во время Второй мировой войны императорская семья была вынуждена бежать от нацистов в Канаду. И именно там бриллиант вместе с другими драгоценностями хранился все это время в банковском хранилище. Три родственника Габсбургов сообщили об этом газете New York Times .

Однако в соответствии с пожеланиями императрицы Зиты, супруги Карла I, об этом знали лишь несколько человек. Она рассказала о местонахождении бриллианта только двум людям - своим сыновьям Роберту и Родольфу - и попросила держать его в тайне из соображений безопасности до 100 лет после смерти Карла в 1922 году. Перед ее смертью братья передали эту информацию своим сыновьям, как утверждает семья.

Выставка в Канаде

В знак благодарности Канаде за предоставление убежища семье бывшего монарха коллекция останется там, а флорентийский бриллиант и другие драгоценности могут быть выставлены на всеобщее обозрение.

Камень весом 137 карат примечателен своей грушевидной формой и блестящим желто-золотым цветом, что делает его одним из самых значительных драгоценных камней в истории. Его повторное появление разрешает одну из величайших загадок 20-го века, связанных с артефактами.

