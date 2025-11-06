Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Папа Римский Лев XIV принял в Ватикане палестинского лидера Махмуда Аббаса

Президента Палестины Махмуда Аббаса (слева) приветствует монсеньор Леонардо Сапиенца по прибытии во двор Сан-Дамазо в Ватикане
Президента Палестины Махмуда Аббаса (слева) приветствует монсеньор Леонардо Сапиенца по прибытии во двор Сан-Дамазо в Ватикане Авторское право  Andrew Medichini/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
В центре внимания встречи в Ватикане между Папой Львом XIV и Махмудом Аббасом были Газа, гуманитарный кризис и поддержка решения о двух государствах

Папа Лев XIV принял в четверг на аудиенции в Апостольском дворце главу Палестинской администрации Махмуда Аббаса, также известного как Абу Мазен.

Эта встреча была приурочена к 10-летию Всеобъемлющего соглашения между Святым Престолом и Государством Палестина, подписанного 26 июня 2015 года и вступившего в силу в январе 2016 года.

Пресс-служба Ватикана сообщает, что переговоры прошли в сердечной атмосфере. Понтифик и Аббас выразили общую озабоченность ситуацией в секторе Газа, подчеркнув настоятельную необходимость прийти на помощь гражданскому населению и работать над политическим решением конфликта.

"Необходимо срочно помочь гражданскому населению Газы и работать во имя мира, в перспективе двухгосударственного решения", - говорится в заявлении Ватикана.

Встреча давно анонсирована

Аудиенция 6 ноября была запланирована уже несколько недель назад: для папы Льва XIV это первая встреча с палестинским лидером с момента его избрания.

До личной встречи в Ватикане они общались по телефону 21 июля прошлого года, когда папа повторил твердые пункты любого дипломатического противостояния: полное соблюдение международного гуманитарного права, защита гражданского населения и святых мест, запрет на неизбирательное применение силы и насильственное переселение населения.

Во время этого телефонного разговора Лев XIV также напомнил о 10-й годовщине Всеобъемлющего соглашения между Святым Престолом и Палестиной.

Прибытие в Рим и почтение Папы Франциска

Аббас прибыл в Рим в среду. Сразу из аэропорта он отправился в базилику Санта-Мария-Маджоре, где в момент приватной медитации возложил цветочную дань к гробнице Папы Франциска.

Его сопровождал отец Ибрагим Фалтас, бывший викарий Опеки Святой Земли и историческая фигура в отношениях между католической церковью и Палестиной.

Палестина, отношения со Святым Престолом

Сегодняшняя встреча между Святым Престолом и палестинским лидером не первая. За прошедшие годы Махмуд Аббас несколько раз посещал папу Франциска.

В 2014 году в садах Ватикана состоялась знаменитая молитва за мир с участием Шимона Переса и папы Франциска, во время которой было посажено оливковое дерево. Тогда на мероприятии, последовавшем за поездкой понтифика в Иерусалим, также присутствовали патриарх Варфоломей и представители христиан, иудеев и мусульман со Святой земли.

Последняя встреча Аббаса и папы Франциска состоялась 12 декабря 2024 года, когда Святой Престол подтвердил необходимость вмешательства в гуманитарный кризис в Газе и работы над созданием двух государств, с Иерусалимом в качестве места встречи трех монотеистических религий.

В последнее время телефонные звонки и переговоры активизировались после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года и последующей военной реакции Израиля в секторе Газа.

Позиция Святого Престола

При папе Льве XIV позиция Святого Престола остается четкой:

  • защита гражданского населения и святых мест,
  • отказ от неизбирательного применения силы,
  • дипломатия и диалог как единственный путь,
  • Иерусалим как город особого назначения с общим наследием.

Аудиенция с Абу Мазеном подтверждает желание нового понтифика сохранять активную роль в международной дипломатии, подтверждая приверженность Святого Престола поддержке политического и гуманитарного решения ближневосточного кризиса.

Недавний визит Герцога

Президент Израиля Ицхак Герцог также был недавно принят в Ватикане: 4 сентября Папа Лев XIV встретил его в Апостольском дворце, а затем провел переговоры в Государственном секретариате с кардиналом Пьетро Паролином и архиепископом Полом Р. Галлахером.

В центре внимания визита была ситуация на Ближнем Востоке и необходимость восстановления стабильности в регионе. По этому случаю Святой Престол вновь заявил, что решение о двух государствах остается единственным выходом из продолжающейся войны, и призвал к скорейшему возобновлению переговоров, соблюдению международного гуманитарного права и постоянному прекращению огня в Газе, а также к освобождению заложников и безопасному ввозу гуманитарной помощи.

Участники переговоров также напомнили об исторической ценности отношений между Святым Престолом и Израилем, затронув вопросы, связанные с присутствием христианских общин на Святой Земле и их вкладом в области образования, социальной сплоченности и региональной стабильности, а также уделив особое внимание уникальному статусу города Иерусалим.

