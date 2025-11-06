Министерство транспорта США распорядилось сократить на 10% число рейсов в крупных аэропортах

Федеральное управление гражданской авиации США сократит количество рейсов в десятках крупных аэропортов в пятницу, если не будет достигнуто соглашение о прекращении правительственного кризиса. Об этом заявил министр транспорта Шон Даффи.

Воздушное движение сократят на 10% на 40 "высоконагруженных" направлениях, чтобы сохранить безопасность путешествий в условиях нехватки персонала и дополнительной нагрузки на сотрудников из-за шатдауна.

Сокращение может повлиять на тысячи рейсов по всей стране: FAA ежедневно управляет более чем 44 000 рейсов, включая коммерческие пассажирские рейсы, грузовые и частные самолеты.

В агентстве не уточнили, какие аэропорты или города будут затронуты, но заявили, что ограничения будут действовать до тех пор, пока это необходимо.

"За всю мою 35-летнюю историю работы на авиационном рынке я не знаю ситуации, когда мы принимали бы подобные меры", - сказал на пресс-конференции администратор FAA Брайан Бедфорд.

Авиадиспетчеры работают без оплаты с начала шатдауна 1 октября, и большинство из них дежурят шесть дней в неделю, так как их привлекают к обязательной сверхурочной работе. По закону, работники жизненно важных профессий, к которым относятся авиадиспетчеры, обязаны выходить на работу во время шатдауна, даже если им задерживают выплату зарплаты.

Из-за того, что некоторые из них берут больничные, вынуждены выходить на вторую работу, так как не получают зарплату уже второй месяц, и других проблем, нехватка персонала в некоторые смены привела к задержкам рейсов в нескольких аэропортах США.

Бедфорд, ссылаясь на возросшую нагрузку на персонал и добровольные отчеты пилотов о безопасности полетов, свидетельствующие о растущей усталости авиадиспетчеров, заявил, что он и министр транспорта США Шон Даффи не хотят ждать, пока ситуация достигнет кризисной точки.

"Мы не собираемся ждать, пока проблема безопасности проявится по-настоящему, когда ранние индикаторы говорят нам о том, что мы можем принять меры уже сегодня, чтобы предотвратить ухудшение ситуации", - сказал Бедфорд.

"Система чрезвычайно безопасна сегодня и будет чрезвычайно безопасна завтра. Если давление продолжит нарастать даже после принятия этих мер, мы вернемся и примем дополнительные меры".

Авиакомпании и пассажиры ждут информации

Тем временем несколько авиакомпаний, включая United, Southwest и American, заявили, что постараются свести к минимуму последствия для потребителей в связи с сокращением расписания согласно распоряжению властей.

FAA планирует в ближайшее время встретиться с авиакомпаниями, чтобы обсудить реализацию нового плана.

По оценкам авиационной аналитической компании Cirium, сокращение может коснуться 1800 рейсов и 268 000 мест.

Например, в международном аэропорту О'Хара в Чикаго может быть сокращен 121 из 1212 рейсов, запланированных на пятницу, если FAA распределит сокращения поровну между аэропортами, попавшими в зону влияния, сообщает Cirium.

Данные свидетельствуют об ухудшении кадрового обеспечения в выходные дни

FAA регулярно замедляет или прекращает полеты в аэропорт по ряду причин, включая погодные условия, отказы оборудования и технические проблемы. Нехватка персонала также может привести к замедлению или остановке вылетов, если не хватает диспетчеров и другой объект не может взять на себя часть нагрузки.

В минувшие выходные наблюдался самый сильный дефицит персонала за все время шатдауна, который стал самым продолжительным в истории.

С пятницы по вечер воскресенья по меньшей мере 39 различных объектов управления воздушным движением объявили о том, что существует вероятность нехватки персонала, согласно анализу Associated Press планов операций, отправленных через систему командного центра системы управления воздушным движением. Эта цифра, которая, скорее всего, является заниженной, значительно превышает средний показатель для выходных дней до прекращения работы.

Крупнейшие авиакомпании, авиационные профсоюзы и другие представители туристической отрасли призвали Конгресс положить конец шатдауну.