В Нигерии обеспокоены заявлениями американской администрации

В Нигерии активно обсуждают заявления администрации США. На днях американский лидер Дональд Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в этой стране, если она не сможет пресечь убийства христиан. Трамп также пригрозил прекратить всякую помощь и поддержку расположенному в западной Африке государству.

По словам президента США, христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе со стороны исламистов. Вот мнение одного из аналитиков.

Сирил Абаку, нигерийский телеведущий и политический комментатор: "Если это приведет к безопасности, мы приветствуем это. Если это поможет защитить наши общины, мы это приветствуем. Я думаю, что мы находимся на таком уровне, когда терроризм стал глобальной проблемой, и наши общины не чувствуют себя в безопасности, поэтому, если к нам приходит поддержка извне и говорит: "Мы хотим работать с вами, чтобы помочь остановить волну", я думаю, мы должны ее принять. Это то, что мы должны приветствовать, честно говоря".

По данным Amnesty International, за два года после прихода к власти президента Болы Тинубу в центральной и северной Нигерии в результате нападений джихадистов погибло более 10 000 человек.

Трамп считает, что речь идет о геноциде христиан. По данным аналитиков, хотя они часто становятся объектами систематических нападений, большинство жертв вооруженных группировок составляют мусульмане в преимущественно мусульманском северном регионе Нигерии.

Бола Тинубу отверг обвинения президента США. Он заявил, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям жизни государства. Как подчеркнул Тинубу "Нигерия выступает против преследований по религиозному признаку и будет продолжать бороться с экстремизмом".