Трамп опроверг сообщения о том, что нападение на Венесуэлу неизбежно

Президент США Дональд Трамп опроверг информацию о том, что он рассматривает возможность нападения на Венесуэлу, после того как газеты Miami Herald и The Wall Street Journal опубликовали сообщения о том, что его администрация готовит атаки на военные объекты в южноамериканской стране, о чем свидетельствует недавнее развертывание бомбардировщиков B-1B в регионе.

Отвечая на вопрос об этих сообщениях на борту самолета Air Force One, Трамп был категоричен: "Нет, это неправда". Президент повторил тот же ответ, когда репортеры спросили, санкционировал ли он какие-либо военные действия против правительства Николаса Мадуро.

По данным газеты Miami Herald, которая ссылается на источники, близкие к Белому дому, воздушные удары "могут быть нанесены в течение нескольких дней или даже часов" с целью уничтожения так называемого "Картеля Солнца", сети наркоторговцев, которой, по мнению Вашингтона, руководят высокопоставленные члены венесуэльского режима. Wall Street Journal сообщает, что окончательное решение "все еще не принято".

Предполагаемые планы включают в себя атаки на порты и аэропорты, контролируемые венесуэльской армией, что стало бы новым витком эскалации военной операции США в Карибском бассейне, в результате которой уже погиб по меньшей мере 61 человек при нападениях на суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков. Развертывание сил, возглавляемое авианосцем USS Gerald Ford, вызвало напряженность в отношениях Вашингтона с Каракасом, который осуждает военное присутствие США у своих берегов.

ООН обвиняет Вашингтон

Ранее ООН обвинила Вашингтон в "нарушении международного права" и назвала нападения "внесудебными казнями". "Эти нападения и их растущие человеческие жертвы неприемлемы. Соединенные Штаты должны положить им конец", - заявил Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк.

Тем временем правительство США настаивает на том, что его миссия направлена на "пресечение наркоторговли и преступных сетей, связанных с режимом Мадуро", но отрицает какие-либо планы вторжения или неизбежного нападения.

На прошлой неделе Вашингтон объявил, что авианосец USS Gerald R. Ford, флагман флота и самый большой в мире, будет развернут в Карибском бассейне для усиления военной кампании против наркоторговли в Латинской Америке. Приказ министра обороны Пита Хегсета еще более усилил военно-морское присутствие США в регионе на фоне растущей напряженности в отношениях с Венесуэлой.